Casal é preso por tráfico de drogas em Wenceslau Braz

Na tarde desta sexta-feira (14) a Polícia Militar de Wenceslau Braz realizou uma operação em função do cumprimento de mandato de um casal por tráfico de drogas no município. Além da prisão do casal, a operação também resultou na apreensão de uma pequena porção de drogas encontrada na residência dos indivíduos.

De acordo com informações exclusivas coletadas pela reportagem da Folha Extra, a operação foi realizada para capturar o casal, pelo crime de tráfico de drogas. Segundo as informações, o homem foi encontrado na Avenida Athayde Ferreira dos Santos, em seu veículo, um Monza prata, enquanto a mulher estava em sua residência, na rua Rio do Peixe.

Além do cumprimento de mandado do casal, o veículo foi apreendido e os policiais encontraram uma pequena porção de drogas na residência dos indivíduos. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz para os procedimentos cabíveis.