Polícia Civil prende casal envolvido em homicídio em Arapoti

Casal foi preso pelo envolvimento no homicídio de Isaías Cesar Ventura no ano passado. Foto: PCPR

Nesta sexta-feira (14), a Polícia Civil de Arapoti, com apoio da equipe de Jaguariaíva, prendeu um casal pelo crime de assassinato de um homem. O crime havia acontecido em janeiro do ano passado e as investigações já apontavam o casal como culpado, mas ambos fugiram da cidade logo após o assassinato.

De acordo com as informações divulgadas pelo investigador da Polícia Civil de Arapoti, Ângelo Simões, para a reportagem da Folha, os presos são um homem de 27 anos e sua esposa, de 22, pelo envolvimento na morte de Isaías Cesar Ventura, de 47 anos de idade, registrado no Jardim Ceres no dia 14 de janeiro de 2024, durante a madrugada, quando a vítima estava voltando para sua casa.

Isaías foi encontrado morto com ferimentos ocasionados por arma de fogo no peito e na cabeça. Foto: PCPR

Isaías foi encontrado morto com ferimentos ocasionados por arma de fogo no peito e na cabeça. Na ocasião, foram realizados vários trabalhos de investigação que apontaram o casal como autores do crime. Contudo, embora o crime tenha sido solucionado rapidamente, o casal havia fugido da cidade logo depois de ter matado a vítima. Através de várias análises de dados, os investigadores identificaram que eles teriam fugido para uma comunidade em Itaquaquecetuba- SP (região metropolitana de São Paulo) e continuaram monitorando os passos deles.

Com o passar do tempo, novas informações apontaram que o casal havia retornado para a cidade de Jaguariaíva e, frente a isso, foram realizados trabalhos de identificação do real paradeiro e dado execução ao mandado de prisão ao casal.

Frente aos fatos, os policiais realizaram uma operação para capturar o casal. Durante a operação, o homem tentou resistir à prisão, mas foi imobilizado pelos policiais. Além disso, durante a operação, foi encontrada uma arma de fogo com ele, que foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Com isso, os presos foram encaminhados para o Departamento Penitenciário, onde permanecem à disposição da justiça. O delegado Jairo Luiz Duarte de Camargo, que coordena as investigações, ressaltou o comprometimento e dedicação da equipe no esclarecimento do caso e na localização dos autores para efetivação da prisão.