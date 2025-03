Imagem de São João Batista chega na cidade de Arapoti

Na manhã desta sexta-feira (14), um marco histórico movimentou a cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A chegada da imagem de São João Batista foi recepcionada com uma grande festa dos fiéis do município, prometendo ser uma importante adição ao patrimônio turístico da cidade.

A imagem completa a construção do Mirante de São João Batista, que vinha sendo construído às margens da PR-092 desde a segunda metade do ano de 2024 para atrair fiéis e destacar a importância do Santo, que é padroeiro do município e tem um grande simbolismo para os moradores.

De acordo com informações divulgadas pela página Voz do Povo, a Imagem do Santo foi recebida com uma grande festa entre os moradores e fiéis do catolicismo. Com a chegada da imagem, foi realizada uma carreata que passou pelo centro da cidade. Com a imagem já no município, as obras do Mirante avançam.

A construção do mirante é vista como uma importante adição ao patrimônio turístico de Arapoti. Foto: Divulgação

Contudo, a construção do mirante é vista como uma importante adição ao patrimônio turístico de Arapoti. O monumento a São João Batista não apenas homenageia o santo padroeiro da cidade, mas também tem o potencial de se tornar um ponto de encontro e contemplação para moradores e turistas.

A iniciativa da prefeitura de Arapoti busca fortalecer o turismo religioso e cultural na região. A Rota do Rosário, da qual Arapoti faz parte, já atrai um número significativo de visitantes, e o novo mirante deve aumentar ainda mais esse fluxo. A expectativa é que a obra impulsione o desenvolvimento local, gerando emprego e renda durante a sua construção e operação.