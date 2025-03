Bruna Biancardi recebe vídeos de Neymar em festa e abre crise no casamento

Bruna Biancardi e Neymar Jr estão em crise no relacionamento. Na manhã desta quinta-feira (13/3), a influenciadora recebeu vídeos do atacante do Santos na festinha em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. A crise entre eles começou na segunda-feira (10/3), alguns dias depois da semifinal do Campeonato Paulista, que o craque ficou de fora da partida. O jogador esteve na festa com dezenas de mulheres, um pouco antes dele retornar para Santos.

Fontes ouvidas pelo portal LeoDias informam que o clima na casa do camisa 10 da seleção brasileira é de velório. Segundo informações obtidas por nossa reportagem, o craque teria saído por volta de 22h, sob a justificativa de dar uma carona de helicóptero para um amigo, mas, ao passar das horas, o jogador não apareceu, para o desagrado de Bruna Biancardi. Neymar acabou voltando na manhã de terça-feira (12/3) e acabou por amenizar a situação.

Durante a noite, os dois foram para a festa da irmã do craque, Rafaella Santos, em São Paulo e a “pequena crise” passou momentaneamente. No entanto, na manhã de hoje, a noiva do jogador recebeu vídeos de Neymar no local rodeado de mulheres, e o clima ficou péssimo. Neymar Pai, também presente na farra, tentou amenizar os ânimos entre o casal, afirmando que o filho não teria feito nada.

Até o momento, não houve pronunciamento de Neymar nas redes sociais. O atleta, atualmente, é noivo de Bruna Biancardi. Os dois são pais de Mavie e estão a espera da 2ª filha do casal.

O helicóptero de Neymar, de 33 anos, foi visto em uma chácara na última segunda-feira (10/3), em uma festinha com amigos. A assessoria do jogador nega que ele “não estava no local”, porém admite que a aeronave pode ter sido vista no sítio.

A chácara pertence à Rafa Motta, um dos amigos de Neymar Jr. Rafa também chegou ao local com seu próprio helicóptero e era o dono da festa.

Fonte original Portal Leo Dias.