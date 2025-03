Homem é flagrado roubando fios na rua e é preso em Ibaiti

Na madrugada desta sexta-feira (14), um homem foi flagrado roubando fios de um poste no centro da cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. Frente ao flagrante, o homem foi preso e os policiais encontraram cerca de três metros de fios em sua mochila.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o flagrante aconteceu durante um patrulhamento preventivo na Avenida Vereador Humberto Moacir Schenna, no Centro de Ibaiti, por volta das 01h25, quando os policiais avistaram o indivíduo manuseando fios em um dos postes da Avenida.

Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tentou se esconder atrás de um veículo que estava estacionado no local, mas a equipe o viu e realizou a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, mas dentro de sua mochila, os policiais encontraram cerca de três metros de fio enrolados.

Além dos fios dentro da mochila, próximo ao local os policiais encontraram uma faca de serra, que possivelmente pode ter sido utilizada para cortar os fios. Contudo, durante a abordagem, o indivíduo permaneceu em silêncio, mesmo quando questionado sobre os fatos.

Frente ao flagrante, o suspeito foi conduzido até a 3ª Companhia de Polícia Militar de Ibaiti para a lavratura do boletim de ocorrência e, em seguida, encaminhado para a 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti para as providências cabíveis.