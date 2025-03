Homem despenca de cinco metros de altura e fica gravemente ferido em Arapoti

INVESTIMENTOS Há 4 horas Arapoti conquista R$ 10 milhões para pavimentação e melhorias na infraestrutura urbana Prefeito Irani Barros reforça parcerias com o Governo do Estado para investimentos em mobilidade urbana e estradas rurais, durante agenda positiva na capital

TEM QUE SUPERAR Há 7 horas Seleção Arapotiense perde para o Uruguai e precisa vencer o Paraguai para continuar viva na competição Equipe estreou pelo Brasil com vitória e tem três pontos da tabela e depende da vitória desta quinta-feira (13) para avançar no campeonato

SUSTENTABILIDADE Há 1 dia Arapoti promove evento para celebrar o Dia Mundial dos Catadores de Recicláveis Ação promovida em parceria com a Mapa SA Consultoria Socioambiental destaca a importância da categoria e reforça políticas de inclusão social e sustentabilidade