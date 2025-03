Homem tira selfie com elenco de ‘Ainda Estou Aqui’ sem saber e descobre após ver cena histórica do filme

Usuária do X mostrou selfie que seu tio tirou no Rio de Janeiro sem saber que o filme estava sendo gravado no fundo – Foto: Reprodução/X

Um relato surpreendeu os usuários do X nesta semana: um homem tirou uma foto com o elenco de “Ainda Estou Aqui” sem querer.

Na época das gravações, ele tirou uma foto com um carro antigo que estava na rua. “Só porque o pai dele tinha um carro igual quando ele era criança”, escreveu a sobrinha dele no X.

Só agora ele percebeu quem estava no fundo da selfie. Ele estava na frente da casa de “Ainda Estou Aqui”, e é possível ver o elenco do filme na foto.

Sem querer, o homem presenciou uma das principais cenas do filme vencedor do Oscar. É o momento em que uma equipe de reportagem vai tirar uma foto da família para uma matéria sobre o desaparecimento de Rubens Paiva. O jornalista pede que a família não sorria no retrato, e Eunice Paiva (Fernanda Torres) responde: “Nós vamos sorrir. Sorriam!”

O longa foi gravado em 2023. As filmagens aconteceram entre junho e dezembro daquele ano. No entanto, o trabalho do elenco começou antes disso: em entrevista ao UOL, a atriz Bárbara Luz, que interpreta Nalu Paiva, contou que as preparações aconteceram entre fevereiro e maio.

Alguns usuários do X duvidaram que o homem não reparou nas gravações. Sua sobrinha explicou: “Ele morava lá na Urca, imagino que seja normal ter gravações e gente famosa por lá. Às vezes viu e passou reto, porque na época nem tinha começado a divulgação do filme”.

