Governo confirma recursos para construção de maternidade em Sengés

Na quinta-feira (13), a Prefeitura de Sengés recebeu a confirmação oficial do Governo do Estado, por meio do Secretário de Saúde, Beto Preto, sobre a construção da tão aguardada maternidade no município. Com um investimento de cerca de R$ 10 milhões, a nova estrutura será erguida ao lado do Pronto Atendimento, oferecendo mais conforto, segurança e cuidados para as gestantes da região.

Com mais de 800 metros quadrados de área construída, a maternidade será equipada com modernos ambientes voltados para o atendimento de qualidade. Entre os espaços previstos estão uma recepção com capacidade para 10 pessoas, triagem, e uma área para a admissão das parturientes. A maternidade contará ainda com três quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), um quarto de isolamento, além de um alojamento conjunto com três leitos para a recuperação das mães e bebês.

Outro destaque da nova maternidade será a presença de duas salas cirúrgicas, um REPAI (Recuperação Pós-anestésica e Imediata) com três leitos e um lactário reduzido. Também serão disponibilizados uma sala de amamentação, uma agência transfusional, almoxarifado e um quarto para o plantonista, proporcionando uma infraestrutura completa para o atendimento das gestantes e seus recém-nascidos.

A maternidade de Sengés atenderá às necessidades das gestantes da cidade e de municípios vizinhos, proporcionando um local mais próximo e humanizado para o parto, com todos os recursos necessários para garantir um atendimento seguro e eficaz. A obra será um marco na saúde pública da cidade, simbolizando o esforço contínuo da administração municipal em melhorar a qualidade de vida da população.

O projeto vem reforçar o compromisso da administração pública com o bem-estar da comunidade e com a realização de um dos maiores sonhos da população local, que agora poderá contar com um centro de saúde mais moderno e próximo.