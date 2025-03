Arapoti conquista R$ 10 milhões para pavimentação e melhorias na infraestrutura urbana

Nesta semana, o prefeito de Arapoti, Irani Barros, teve uma agenda produtiva com o Governo do Estado, resultando em importantes conquistas para o município. Em uma reunião na Secretaria das Cidades, com a chefe da pasta, Camila Mileke, o prefeito conseguiu garantir R$ 10 milhões para a pavimentação asfáltica de ruas de Arapoti. O recurso é proveniente do programa estadual “Asfalto Novo, Vida Nova” e visa melhorar a mobilidade urbana da cidade. Os projetos para a execução das obras já foram enviados para aprovação, e o processo de licitação será iniciado em breve.

Além disso, o prefeito Irani Barros buscou avanços na área rural do município. Na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, foram angariados recursos para a pavimentação de estradas rurais, um projeto que faz parte do plano de governo da administração municipal. A pavimentação das estradas rurais é uma demanda importante para a cidade, com o objetivo de melhorar o acesso à zona rural e a qualidade de vida dos moradores. A parceria com o Governo do Estado está sendo formalizada para viabilizar a realização dessa obra.

Na terça-feira, 11 de março, o prefeito participou de um jantar de lideranças, evento organizado pelo deputado federal e secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. O encontro reuniu representantes de várias regiões do Paraná e proporcionou uma oportunidade para reforçar a colaboração entre o município de Arapoti e as autoridades estaduais.

O prefeito expressou sua gratidão a todos que têm auxiliado na busca por melhorias para a cidade, agradecendo especialmente ao Governador Ratinho Júnior e sua equipe de secretários. Também fez agradecimentos aos deputados e assessores que têm trabalhado ao lado da administração municipal, ressaltando que esse apoio é fundamental para o desenvolvimento contínuo de Arapoti. A parceria com o Governo do Estado tem sido essencial para atender às necessidades da população e promover o progresso da cidade.