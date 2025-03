Polícia investiga casal brazense que movimentou mais de R$ 45 milhões no “jogo do Tigrinho”

A equipe da Polícia Civil de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (13) para cumprir mandados de busca e apreensão contra um casal que é suspeito de chefiar um esquema ligado a jogos de azar, o popular “Jogo do Tigrinho”, que movimentou mais de R$ 45 milhões em apenas um ano.

De acordo com as informações obtidas com exclusividade pela reportagem da Folha Extra, a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz instaurou um inquérito policial para apurar a exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Os alvos principais das investigações são uma influencer digital de 30 anos e seu marido. Os dois são apontados como chefes de um esquema milionário.

Conforme as investigações, a mulher utilizava do alcance que tinha nas redes sociais para atrair jogadores com a promessa de grandes ganhos, o que nem sempre acontecia. Através desta prática, a Polícia Civil levantou informações de que o casal teria movimentado cerca de R$ 45 milhões em um intervalo de um ano entre 2023 e 2024 entre valores recebidos e enviados.

As investigações ainda apontaram que a influencer conta com mais de 65 mil seguidores em seu Instagram e oito mil membros em um grupo do Telegram, canais que utilizava para divulgar os jogos e atrair jogadores. Além disso, a polícia também investiga algumas “parcerias” que ajudavam a influencer a divulgar o esquema de apostas.

Conforme explicou o delegado responsável pelo caso, Huarlei Oliveira, o grupo é investigado pela prática dos crimes de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, crimes contra as relações de consumo e associação criminosa.

PATRIMÔNIO MILIONÁRIO

Durante as investigações, a polícia descobriu que os suspeitos investiram o dinheiro proveniente do enriquecimento ilícito para construir um patrimônio milionário que conta com caminhonetes de luxo, imóveis em áreas urbanas e rurais, aquisição de cabeças de gado e viagens internacionais.

O inquérito ainda aponta que, para realizar as operações e lavar o dinheiro, os suspeitos utilizaram duas empresas de fachada que ficam sediadas em imóveis residenciais e que se quer foram constatadas movimentações comerciais, as chamadas “empresa fantasma”.

Na manhã desta quinta-feira, uma operação policial que contou com o emprego de 15 policiais civis culminou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em seis endereços na cidade de Wenceslau Braz. Ao todo, a Polícia Civil realizou o bloqueio de R$ 20 milhões das contas dos investigados, sete imóveis foram bloqueados, além da apreensão de joias, passaportes, bolsas de luxo, mais de R$ 100 mil em folhas de cheque, euros em espécie, além de três caminhonetes que juntas são avaliadas em quase R$ 1 milhão.

Enquanto cumpriam os mandados, os agentes ainda encontraram uma arma de fogo, sendo o suspeito preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

Agora, os bens apreendidos ficam à disposição da Justiça. Já os dois investigados passam a ser monitorados eletronicamente e estão proibidos de divulgar jogos de azar. Eles também devem prestar novos depoimentos nos próximos dias para que o inquérito policial seja concluído e encaminhado ao ministério público.

A advogada que representa o casal informou a reportagem que a dupla prefere não se pronunciar sobre o caso.