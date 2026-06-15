Cantor que morreu em queda de helicóptero deixou família fora do testamento: “Nem um centavo”

Poucas semanas antes de morrer, o cantor norte-americano Oliver Tree falou publicamente sobre como pretendia distribuir seu patrimônio após sua partida. A declaração foi feita em 24 de abril deste ano, durante uma participação no videocast Zach Sang Show, quando o artista afirmou que seus bens não seriam destinados a parentes.

Na entrevista, Tree explicou que não se considerava proprietário da riqueza acumulada ao longo da carreira e que já havia formalizado essa decisão em documento oficial.

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“Não acredito que nenhuma riqueza ou coisa gerada por ela seja minha. Já deixei claro em meu testamento que, quando eu morrer, ninguém da minha família receberá um centavo, nada”, afirmou o cantor na ocasião.

Segundo o músico, todos os recursos deixados por ele serão direcionados a uma organização criada para apoiar novos talentos artísticos. O projeto, idealizado pelo próprio artista, busca financiar jovens criadores por meio dos rendimentos gerados por sua obra musical.

“A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro volte para os artistas. Criei uma fundação, chama-se Bolsas de Arte para Jovens Gênios do Dr. Oliver Tree. Foi estruturada de forma que, basicamente, os juros gerados pela minha música serão a principal fonte de financiamento”, explicou.

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Reflexão sobre morte

Durante a conversa, Oliver Tree também comentou sobre a forma como artistas costumam ser valorizados após falecerem. Em tom reflexivo, ele afirmou acreditar que seu trabalho seria mais reconhecido no futuro.

“Quando eu morrer, as pessoas finalmente vão apreciar meus vídeos estúpidos, minhas músicas estúpidas. É quando as pessoas aprendem a apreciar. Normalmente, os artistas valem mais quando morrem”, declarou Tree.

O cantor ainda destacou a imprevisibilidade da vida e disse que qualquer trabalho poderia ser o último de sua trajetória.

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“As pessoas nunca sabem quando é o meu último álbum. Posso morrer a qualquer momento. Eu poderia ter morrido vindo para cá”, desabafou na ocasião.

Trajetória marcada por sucessos globais

Natural de Santa Cruz, na Califórnia, Oliver Tree nasceu em 1993 e construiu uma carreira marcada por um estilo visual inconfundível e apresentações que misturavam música, humor e elementos performáticos. Com figurinos extravagantes e uma persona excêntrica, tornou-se uma das figuras mais peculiares da cena pop contemporânea.

O artista reúne atualmente cerca de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ao longo da carreira, trabalhou com nomes de destaque da indústria musical, como Marshmello, David Guetta, Little Big, KSI e BoyWithUke.

Embora tenha iniciado sua trajetória lançando músicas de forma independente ainda na adolescência, foi em 2017 que alcançou projeção internacional após a viralização do single “When I’m Down”.

Três anos depois, lançou “Ugly Is Beautiful”, seu primeiro álbum por uma grande gravadora. O trabalho alcançou a 14ª colocação na Billboard 200 e liderou rankings do segmento rock.

A fase de maior popularidade veio com os lançamentos de “Life Goes On”, em 2021, e principalmente “Miss You”, de 2022, faixa impulsionada pelo remix produzido por Robin Schulz. Juntas, as músicas ultrapassaram a marca de 1,4 bilhão de reproduções no Spotify.

Nos anos seguintes, o cantor expandiu sua discografia com “Cowboy Tears” (2022), “Alone in a Crowd” (2023) e “Love You Madly Hate You Badly” (2026).

Entre 2019 e 2020, Tree manteve um relacionamento com a cantora Melanie Martinez. Recentemente, o artista também passou pelo Brasil: em 6 de junho, realizou uma apresentação no Studio Stage, na zona oeste de São Paulo. O evento contou ainda com a participação do youtuber argentino Gaspi, que possui quase três milhões de inscritos em seu canal.

Fonte original Portal Leo Dias.