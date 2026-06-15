Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Cantor que morreu em queda de helicóptero deixou família fora do testamento: “Nem um centavo”

Em entrevista concedida há menos de 2 meses, o cantor Oliver Tree explicou que não se considerava proprietário da riqueza acumulada ao longo da carreira e que já havia formalizado essa decisão em documento oficial

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
15/06/2026 às 16h22
Cantor que morreu em queda de helicóptero deixou família fora do testamento: “Nem um centavo”
Oliver Tree. Foto: Divulgaçao

Poucas semanas antes de morrer, o cantor norte-americano Oliver Tree falou publicamente sobre como pretendia distribuir seu patrimônio após sua partida. A declaração foi feita em 24 de abril deste ano, durante uma participação no videocast Zach Sang Show, quando o artista afirmou que seus bens não seriam destinados a parentes.

Na entrevista, Tree explicou que não se considerava proprietário da riqueza acumulada ao longo da carreira e que já havia formalizado essa decisão em documento oficial.

Continua após a publicidade

“Não acredito que nenhuma riqueza ou coisa gerada por ela seja minha. Já deixei claro em meu testamento que, quando eu morrer, ninguém da minha família receberá um centavo, nada”, afirmou o cantor na ocasião.

Segundo o músico, todos os recursos deixados por ele serão direcionados a uma organização criada para apoiar novos talentos artísticos. O projeto, idealizado pelo próprio artista, busca financiar jovens criadores por meio dos rendimentos gerados por sua obra musical.

“A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro volte para os artistas. Criei uma fundação, chama-se Bolsas de Arte para Jovens Gênios do Dr. Oliver Tree. Foi estruturada de forma que, basicamente, os juros gerados pela minha música serão a principal fonte de financiamento”, explicou.

Continua após a publicidade

Reflexão sobre morte

Durante a conversa, Oliver Tree também comentou sobre a forma como artistas costumam ser valorizados após falecerem. Em tom reflexivo, ele afirmou acreditar que seu trabalho seria mais reconhecido no futuro.

“Quando eu morrer, as pessoas finalmente vão apreciar meus vídeos estúpidos, minhas músicas estúpidas. É quando as pessoas aprendem a apreciar. Normalmente, os artistas valem mais quando morrem”, declarou Tree.

O cantor ainda destacou a imprevisibilidade da vida e disse que qualquer trabalho poderia ser o último de sua trajetória.

Continua após a publicidade

“As pessoas nunca sabem quando é o meu último álbum. Posso morrer a qualquer momento. Eu poderia ter morrido vindo para cá”, desabafou na ocasião.

Trajetória marcada por sucessos globais

Natural de Santa Cruz, na Califórnia, Oliver Tree nasceu em 1993 e construiu uma carreira marcada por um estilo visual inconfundível e apresentações que misturavam música, humor e elementos performáticos. Com figurinos extravagantes e uma persona excêntrica, tornou-se uma das figuras mais peculiares da cena pop contemporânea.

O artista reúne atualmente cerca de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ao longo da carreira, trabalhou com nomes de destaque da indústria musical, como Marshmello, David Guetta, Little Big, KSI e BoyWithUke.

Embora tenha iniciado sua trajetória lançando músicas de forma independente ainda na adolescência, foi em 2017 que alcançou projeção internacional após a viralização do single “When I’m Down”.

Três anos depois, lançou “Ugly Is Beautiful”, seu primeiro álbum por uma grande gravadora. O trabalho alcançou a 14ª colocação na Billboard 200 e liderou rankings do segmento rock.

A fase de maior popularidade veio com os lançamentos de “Life Goes On”, em 2021, e principalmente “Miss You”, de 2022, faixa impulsionada pelo remix produzido por Robin Schulz. Juntas, as músicas ultrapassaram a marca de 1,4 bilhão de reproduções no Spotify.

Nos anos seguintes, o cantor expandiu sua discografia com “Cowboy Tears” (2022), “Alone in a Crowd” (2023) e “Love You Madly Hate You Badly” (2026).

Entre 2019 e 2020, Tree manteve um relacionamento com a cantora Melanie Martinez. Recentemente, o artista também passou pelo Brasil: em 6 de junho, realizou uma apresentação no Studio Stage, na zona oeste de São Paulo. O evento contou ainda com a participação do youtuber argentino Gaspi, que possui quase três milhões de inscritos em seu canal.

Fonte original Portal Leo Dias.

Samir Xaud em Nova Iorque. Foto: Portal LeoDias
POLÊMICA Há 1 dia

Presidente da CBF usa verba da entidade para bancar mulheres em viagens internacionais

Samir Xaud é casado há 20 anos, mas mantém uma rotina com outras mulheres em viagens para fora do Brasil

 Mesmo presa, Deolane Bezerra recebe declarações e surpreende fãs. Foto: Reprodução/Instagram
INVESTIGAÇÃO Há 1 semana

Presa em operação contra o PCC, Deolane Bezerra recebe inúmeras cartas de amor na prisão

Está previsto para terça-feira (9) o julgamento de um recurso apresentado pela defesa da influenciadora no Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Duda Fournier, Bruna Biancardi e Karoline Lima estão no ranking das esposas de jogadores que mais recebem com publicidade. Fotos: Reprodução/ Redes Sociais
FATURANDO MILHÕES Há 1 semana

Esposas de jogadores faturam milhões em publicidade durante a Copa do Mundo; veja os valores

Esposas de Neymar, Lucas Paquetá e Léo Pereira estão em ranking das que mais ganham com publicidade nas redes sociais

Virginia Fonseca. Reprodução: Instagram/@virginia
BASTIDORES Há 1 semana

Virginia ganha missão especial no “Domingão com Huck” durante a Copa do Mundo

Influenciadora mostrará viagens, bastidores, restaurantes e experiências nos Estados Unidos, México e Canadá ao lado de Lívia Andrade e Ed Gama

 Fotógrafo: Rafael Ribeiro / CBF
MUDANÇAS? Há 2 semanas

Ancelotti faz testes em treino nas vésperas de amistoso do Brasil contra o Egito

Brasil tem dúvida na defesa e Rayan pode ganhar vaga no time

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3472 17-06-2026 Há 2 minutos

ED 3472 17-06-2026
FURTO FRUSTRADO Há 60 minutos

Guarda Municipal recupera carro furtado em apenas 40 minutos e prende suspeito em Jaguariaíva
ANTIGO RAMAL DA FOME Há 2 horas

Como investimentos bilionários transformaram o Norte Pioneiro nos últimos oito anos
EDUCAÇÃO E CULTURA Há 2 horas

Espetáculo circense leva diversão e conscientização ambiental a estudantes de Jaguariaíva
HOMICÍDIO Há 2 horas

Polícia prende suspeito de matar indígena no Norte Pioneiro

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 16 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Comic’Siq 2026: Quando a imaginação se torna encontro
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados