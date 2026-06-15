Operação policial prende suspeitos por ligação com o PCC em Wenceslau Braz e outras sete cidades da região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma grande operação policial realizada na manhã desta segunda-feira (15) mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, incluindo Wenceslau Braz, Arapoti, Siqueira Campos e outras cinco cidades. A ação ocorreu simultaneamente em diversas cidades do Estado e resultou no cumprimento de mandados judiciais, prisões e apreensões.

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Na área de atuação do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), a Operação Panóptico foi deflagrada em seis cidades: Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Quatiguá, Wenceslau Braz, Siqueira Campos e Ibaiti. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR), a operação também foi desenvolvida em Arapoti e Sengés, nos Campos Gerais.

Segundo informações da Polícia Militar, participaram da operação equipes da ROTAM, ROCAM, Agência Local de Inteligência (ALI) e da Equipe de Operações com Cães do 5º BPM, prestando apoio ao cumprimento das medidas judiciais expedidas durante as investigações conduzidas pelo Gaeco.

Ao longo das diligências, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão. Além disso, nove aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos à análise para auxiliar no aprofundamento das investigações.

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As equipes também efetuaram a prisão em flagrante de um homem por obstrução à Justiça após uma tentativa de destruir um aparelho celular durante o cumprimento das ordens judiciais.

As seis prisões aconteceram em Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Quatiguá, Wenceslau Braz, Siqueira Campos e Ibaiti. Até o fechamento desta publicação, não foram divulgados resultados das ações em Arapoti e Sengés.

Durante as buscas, os policiais ainda apreenderam uma quantidade de substância com características semelhantes à cocaína.

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Ligação com o PCC

Segundo informações divulgadas pelo portal G1 Paraná, os alvos da Operação Panóptico possuem ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada uma das maiores organizações criminosas do país.

Em âmbito estadual, a Operação Panóptico mobilizou cerca de mil agentes de segurança para o cumprimento de 559 mandados judiciais nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Ministério Público do Paraná, o objetivo da ação é enfraquecer a atuação de organizações criminosas, interromper suas atividades e reunir provas para novas investigações.