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Presidente da CBF usa verba da entidade para bancar mulheres em viagens internacionais

Samir Xaud é casado há 20 anos, mas mantém uma rotina com outras mulheres em viagens para fora do Brasil

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
15/06/2026 às 16h15
Presidente da CBF usa verba da entidade para bancar mulheres em viagens internacionais
Samir Xaud em Nova Iorque. Foto: Portal LeoDias

O presidente da CBF, Samir Xaud, tem utilizado a estrutura da entidade em viagens internacionais que incluem a presença de mulheres próximas ao dirigente. Eleito em maio do ano passado como candidato único, Xaud está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo. Durante a viagem, Camila Cristina Andrade, empresária do setor fitness de Roraima e conterrânea do presidente da CBF, ficou hospedada em Nova York em uma reserva vinculada ao dirigente.

Camila esteve hospedada entre os dias 2 e 10 de junho no Hyatt Regency Grand Central. A conta da hospedagem totalizou R$ 59.424,81.

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No último dia 3, ela foi vista ao lado de Samir Xaud durante um jantar no restaurante Harry Cipriani, em Manhattan. Os dois também deixaram o local utilizando o veículo alugado que atendia ao presidente da CBF durante sua permanência na cidade. Enquanto Camila ficava aproveitando a cidade de Nova Iorque, Samir voltou ao Brasil para acompanhar a Seleção feminina no dia 8 de junho, em partida contra os Estados Unidos no estádio Castelão, em Fortaleza.

Casado há 20 anos, Xaud deixou o Brasil rumo à Cidade do México, onde se encontrou com a esposa, Natalia, para acompanhar a abertura da Copa do Mundo no último dia 11 de junho. Um dia antes, a empresária Camila Andrade deixou Nova Iorque.

Esta não é a primeira vez que uma mulher próxima ao dirigente participa de viagens internacionais associadas à sua agenda. Em dezembro do ano passado, a influenciadora digital e farmacêutica Tamires Fernandes Barcellos, conhecida como Tata Barcellos, viajou do Rio de Janeiro para Doha, no Catar, para acompanhar a final do Mundial Interclubes entre Flamengo e PSG.

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A viagem incluiu passagem aérea em classe executiva da Emirates. Entre os dias 15 e 19 de dezembro, ela ficou hospedada no hotel The Ritz-Carlton Doha. A reserva foi realizada em nome de Tamires Fernandes Barcellos, enquanto a cobrança da hospedagem, no valor de R$ 17.424, foi direcionada à CBF.

Durante o evento, ela teve acesso à área VIP da final, onde esteve ao lado de familiares e acompanhantes de jogadores do Flamengo, entre elas a influenciadora Karoline Lima.

Procurada pelo Portal LeoDias neste domingo (14/6), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que precisa de prazo até as 13h desta terça-feira (16/6) para prestar esclarecimentos sobre os custos questionados pela reportagem.

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Após o contato da equipe do portal, o presidente da entidade efetuou ainda neste domingo o pagamento da conta de hotel em Nova Iorque, que estava no centro dos questionamentos. Os comprovantes foram enviados à reportagem através de amigos próximos a Samir.

A CBF afirmou que apresentará os detalhes e esclarecimentos sobre as despesas dentro do prazo solicitado. O portal LeoDias aguarda o posicionamento da entidade.

Fonte original Portal Leo Dias.

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