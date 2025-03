Seleção Arapotiense perde para o Uruguai e precisa vencer o Paraguai para continuar viva na competição

Na noite da última quarta-feira (12), a Seleção Arapotiense de Futsal (SAF) Talismã, da cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, realizou sua segunda partida representando o Brasil no campeonato Sul-Americano de Futsal, que está sendo realizado no país do Uruguai desde a última terça-feira (11). Com uma vitória e uma derrota, a Seleção busca mais três pontos na tabela para se manter viva na competição.

Em sua estreia, a Seleção Arapotiense venceu o Chile em uma partida acirrada que contou com momentos vibrantes, como pênaltis salvos e uma reviravolta espetacular na equipe brasileira. Com um placar final de 8 a 7, a equipe garantiu seus três primeiros pontos na competição, mas perdeu em sequência contra a equipe do Uruguai.

Com um placar avassalador de 11 a 1 a favor da equipe uruguaia, a Seleção Arapotiense perdeu sua primeira disputa na competição, mas busca mais uma vitória contra a equipe do Paraguai nesta quinta-feira (13) para garantir mais três pontos na tabela e avançar para a próxima fase da competição.

“Nosso foco agora é vencer o Paraguai a qualquer custo, precisamos deste resultado. Se o Uruguai perder para o Chile, passamos direto. Agora, se o Uruguai ganhar do Chile, ficamos empatados tanto com eles e com o Chile, e a vaga vai ser decidida nos critérios de desempate, então hoje precisamos vencer”, disse o técnico da Seleção, Fabiano Aparecido Ferreira à reportagem da Folha.

Com este foco em vencer o Paraguai, a Seleção Arapotiense entra em quadra na noite desta quinta-feira em busca dos três pontos necessários para se manter viva na competição, que está valendo uma vaga para o Mundial de Clubes, que será realizado na Colômbia no mês de maio deste ano, com a participação dos melhores clubes do mundo na modalidade.