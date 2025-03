Vereador questiona remanejamento de R$ 2,2 milhões para shows da EFAPI

Vereador Leônidas Silva Neto. Foto: Portal Tá No Site

Na sessão da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, realizada na segunda-feira (10), o vereador Leônidas Silva Neto (PRD) fez questionamentos sobre o remanejamento de R$ 2,2 milhões para o pagamento de shows da Exposição Feira Agropecuária e Industrial (Efapi). Embora a transferência de recursos seja legal, o parlamentar destacou que sua finalidade deve ser comprovada sob uma ótica moral e de interesse público.

Dr. Leônidas chamou a atenção para o fato de que o montante destinado aos shows pode comprometer futuras melhorias na infraestrutura da cidade. Ele ressaltou que, muitas vezes, os gestores alegam falta de verba para obras essenciais, enquanto remanejamentos como esse são feitos para eventos.

O vereador também relembrou práticas de administrações passadas, que buscavam negociar valores de contratos para otimizar os gastos, contratando artistas mais caros em dias estratégicos para equilibrar as despesas. Para ele, uma gestão eficiente dos recursos deve garantir que a Efapi mantenha sua qualidade sem prejudicar outras áreas prioritárias.

Dr. Leônidas fez questão de esclarecer que sua crítica não se dirige a uma gestão específica, mas à necessidade de uma aplicação justa e consistente do dinheiro público. Ele reafirmou seu compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal, ressaltando que todas as decisões orçamentárias devem ser debatidas de forma criteriosa.

Apesar dos questionamentos do vereador, o Projeto de Lei nº 06/2025, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado em primeira votação por 11 votos a 1, sendo o único voto contrário o de Leônidas Silva Neto e que uma das vereadoras não esteve presente por motivo de luto. Ele reafirmou sua disposição para discutir questões orçamentárias no Legislativo, defendendo um debate transparente sobre a destinação dos recursos públicos.