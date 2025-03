Arapoti promove evento para celebrar o Dia Mundial dos Catadores de Recicláveis

Em comemoração ao Dia Mundial do Catador e da Catadora de Recicláveis, celebrado em março, a Prefeitura Municipal realizou nesta terça-feira (11) um evento especial de valorização dessa importante classe trabalhadora. A atividade foi promovida pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio da Mapa SA Consultoria Socioambiental.

O evento contou com a presença do prefeito Irani Barros, da secretária de Assistência Social, Débora Campos, além de representantes das divisões de Meio Ambiente, equipe do Cadastro Único e do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que ofereceram orientações sobre programas voltados para a inclusão social. O público presente teve a oportunidade de participar de uma palestra ministrada pelo consultor socioambiental Guilherme Odorcik, que abordou temas relevantes para a categoria de catadores, destacando o papel fundamental desses profissionais no processo de reciclagem e sustentabilidade. O evento foi encerrado com um café oferecido aos participantes.

A data, celebrada anualmente em março, é uma oportunidade para reconhecer o trabalho dos catadores de materiais recicláveis, que desempenham um papel essencial na limpeza urbana e na preservação do meio ambiente. Esses profissionais, muitas vezes invisíveis à sociedade, contribuem significativamente para a redução de resíduos, promovendo a reciclagem e a sustentabilidade nas comunidades.

A ação faz parte do plano de trabalho dos CRAS, que têm como objetivo promover a inclusão social, valorizando e apoiando os catadores e catadoras de recicláveis. Através de iniciativas como essa, a Prefeitura de Irani busca reforçar a importância da categoria, oferecendo suporte e orientações para melhorar a qualidade de vida e o reconhecimento social desses trabalhadores.

Esse evento simboliza o compromisso do município com a inclusão social e o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, destacando a relevância dos catadores de recicláveis na construção de um futuro mais sustentável e justo.