Neymar e Bruna Biancardi marcam presença em jantar de aniversário de Rafaella

Rafaella Santos reuniu amigos e familiares na noite de terça-feira (11/3), no espaço Maison Dodoma, localizado em um bairro nobre de São Paulo, para celebrar seu aniversário de 29 anos, em um jantar intimista. Entre os convidados presentes, estavam seu irmão Neymar Jr., a cunhada Bruna Biancardi, sua mãe Nadine, Neymar Pai e sua avó.

A celebração também contou com a presença do jogador Gerard Piqué, ex de Shakira, Gabriela Versiani, e Yasmin Santos que tornaram a noite ainda mais especial.

O restaurante onde aconteceu o evento foi inaugurado há 15 dias e é liberado apenas para membros, ou seja, totalmente restrito. Neymar é mebro fundado do requintado espaço.

Logo na entrada do local, os celulares dos convidados foram confiscados e guardados dentro de uma caixa branca.

Fonte original Portal Leo Dias.