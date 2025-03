Seleção Arapotiense estreia no Sul-Americano com vitória sufocante contra o Chile

Seleção Arapotiense vence o primeiro jogo representando o Brasil no Campeonato Sul-Americano. Foto: Print da transmissão do ALTOS TV

Na noite da última terça-feira (11), a Seleção Arapotiense de Futsal (SAF) Talismã, da cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, estreou no Campeonato Sul-Americano de Futsal representando o Brasil contra a equipe do Chile. Em uma disputa acirrada e sufocante, a equipe brasileira saiu com a vitória e se prepara para enfrentar a equipe do Uruguai nesta quarta-feira (12).

A partida de estreia da equipe começou com pressão do time brasileiro para cima do Chile, mas logo o cenário mudou. Depois de diversas chances claras de gol para a equipe brasileira, o Chile abriu o placar com três gols consecutivos, deixando o jogo tenso para os brasileiros. Portanto, mesmo sob a pressão do 3 a 0, a equipe manteve sua postura e conseguiu reverter a situação ainda no primeiro tempo do jogo.

“Eles fizeram três gols seguidos, mas a equipe manteve a postura dentro de quadra e, antes do término do primeiro tempo, conseguimos virar o jogo em 4 a 3, mas acabamos deixando o empate acontecer ainda na primeira etapa da disputa”, contou o técnico da Seleção, Fabiano Aparecido Ferreira.

Com o placar empatado em 4 a 4, a Seleção Arapotiense voltou para o segundo tempo e se manteve à frente no placar com dois gols de diferença. Com apenas quatro minutos restantes, o Brasil foi pressionado novamente pela equipe do Chile, que conseguiu mais três gols na segunda etapa. Apesar da pressão, a equipe brasileira conseguiu manter sua postura e finalizar a partida com um placar de 8 a 7 a seu favor, confirmando sua vitória na estreia da competição.

Seleção Arapotiense estreou com vitória e busca o Uruguai nesta quarta-feira (12). Foto: Redes Sociais

Os destaques da partida foram para o goleiro de Wenceslau Braz, Juraci Gabriel Ferro, que, apesar de ter sido expulso na partida, defendeu um pênalti para o Brasil e também para o atleta Gilberto de Deodato Neto, da cidade de Cambira, que balançou a rede quatro vezes durante a partida.

“Contudo, coma vitória na estreia em cima do Chile, conseguimos manter o saldo positivo e conquistar três pontos importantes dentro do nosso grupo”, afirmou o treinador em reportagem exclusiva com a reportagem da Folha.

Com a vitória logo na estreia, o foco agora é o Uruguai, que será o próximo oponente da Seleção Arapotiense representando o Brasil na competição. “O foco agora é descansar e se preocupar com a forte equipe do Uruguai, uma das equipes que tem mais tradição dentro da modalidade do futebol de salão clássico”, destacou Fabiano.

Embora seja uma das equipes mais fortes da competição, o Uruguai, que será o próximo adversário da Seleção, perdeu na estreia em um placar de 4 a 3 para o Paraguai. O próximo jogo da Seleção Arapotiense representando o Brasil será na noite desta quarta-feira (12), e será transmitido na página do Facebook Fútbol de Salón Pando y Altos TV e no canal do Youtube ALTOS TV.