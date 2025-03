Operação com cães farejadores prende três por tráfico em Wenceslau Braz

Uma operação policial deflagrada nesta terça-feira (13) resultou na prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes deram apoio as equipes da Polícia Civil no cumprimento de um mandado de busca e apreensão que tinha como alvo uma residência situada a Av. Osvaldo Pinto Ribeiro, na Vila Formosa.

No local, os agentes utilizaram cães farejadores para realizar as buscas sendo encontradas diversas porções de maconha, crack e cocaína que estavam espalhados por diferentes pontos na residência. Ao todo, os policiais encontraram mais de 300 gramas de maconha, quase 100 gramas de cocaína e pouco mais de 130 gramas de crack, além de R$ 4,6 mil em dinheiro.

Frente aos fatos, dois homens e uma mulher foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos e entorpecentes apreendidos.