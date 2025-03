Jacarezinho confirma novos shows da Fetexas 2025

A organização da Fetexas, que vai acontecer entre os dias 10 e 13 de julho em Jacarezinho, confirmou os novos nomes que prometem agitar os dias de festança na cidade. No último fim de semana, a organização havia confirmado a presença de Murilo Huff e o grupo Menos é Mais e, recentemente, anunciou a confirmação de mais três grandes nomes da música brasileira atual que prometem muita diversão durante a festa.

A última atualização dos nomes confirmados contava apenas com a abertura do evento, com Murilo Huff no dia 10 e com a participação do grupo Menos é Mais no segundo dia da festa, que será no dia 11 de julho. Contudo, após as novas confirmações, além do grupo Menos é Mais, a agitação do dia 11 também ficará por conta do Sambô.

Já para o dia 12, a organização confirmou a presença da dupla Rio Negro e Solimões, que faz grande sucesso entre os artistas mais renomados do Brasil, enquanto no dia 13, o encerramento do evento contará com um show ao vivo de um dos maiores cantores brasileiros, Luan Santana, que encerrará a festança com os maiores hits.

Além das apresentações musicais, a Fetexas 2025 contará com rodeio, praça de alimentação, comércio local, parque de diversões, motocross e a tradicional Cavalgada Texana. O evento é um dos maiores da região e movimenta a economia local, atraindo milhares de visitantes.