Temporal derruba árvores e danifica base do SAMU em Jacarezinho

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - O forte temporal que atingiu Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, neste domingo (4), provocou danos na base operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), localizada junto ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI). As informações são do Portal Tá no Site.

A força dos ventos derrubou árvores na área da unidade. Parte da vegetação atingiu a estrutura da base e algumas viaturas utilizadas no atendimento de urgência e emergência.

Após a ocorrência, equipes da Secretaria Municipal de Conservação Urbana e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atuar no local. Os trabalhos envolvem a remoção das árvores, limpeza da área e atendimento aos danos provocados pela tempestade.

O diretor do CISNORPI e coordenador dos Serviços de Urgência e Emergência, Juliano Klein Garcia, acompanha os trabalhos realizados pelas equipes e informou que as ações estão concentradas na remoção dos obstáculos e na avaliação dos danos causados pelo temporal.

O prefeito de Jacarezinho e presidente do CISNORPI, Marcelo Palhares, também esteve acompanhando as ações realizadas no local. A situação da estrutura e das viaturas atingidas está sendo avaliada pelas equipes responsáveis.