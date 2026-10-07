Mulher conta ter sido agredida desde a gravidez e namorado acaba preso em Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Uma jovem de 19 anos denunciou à Polícia Civil um histórico de agressões que teria começado ainda durante a gravidez e continuado após o nascimento do filho. O namorado dela, de 24 anos, foi preso na sexta-feira (02), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a jovem relatou que enfrentava comportamentos abusivos e controladores durante o relacionamento. Conforme o delegado Tristão Borborema, ela também afirmou ter sido vítima de agressões durante a gestação e no período após o nascimento do bebê, que atualmente tem apenas um mês.

O episódio mais recente teria acontecido na manhã da sexta-feira (02), enquanto a mulher dava banho no filho do casal.

“Durante o banho do filho do casal, de um mês, o homem teria enforcado a vítima, puxado seu cabelo, apertado seu braço e a empurrado”, relatou o delegado.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito teria tomado o celular da namorada para impedir que ela pedisse ajuda. Posteriormente, a mulher conseguiu procurar familiares e foi até a delegacia para denunciar o caso.

Histórico de agressões

O relato apresentado à polícia aponta que a violência não teria começado naquele dia. Além das agressões que, segundo a vítima, ocorreram durante a gravidez, ela também mencionou outro episódio registrado no dia 22 de setembro.

Cinco dias depois, conforme o depoimento, o namorado teria abordado a jovem em uma via pública próxima à residência e a xingado.

Após receber a denúncia mais recente, policiais civis iniciaram buscas pelo suspeito. O homem foi localizado ainda na sexta-feira e preso.

Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário para os procedimentos cabíveis. O caso é investigado pela Polícia Civil no contexto de violência doméstica e familiar.

Com informações de Banda B.