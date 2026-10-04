Disputa começa acirrada com Flávio na frente de Lula em Jacarezinho

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - A disputa pela presidência da República começou acirrada no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. Os votos começaram a ser contabilizados após das 17h00 deste domingo (04) com o fim das votações.

De acordo com ao Tribunal Superior Eleitoral, o candidato do PL Flávio Bolsonaro Aparece com 49,2% dos votos válidos, contra 45,1% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

Para o governo do Paraná, o também, candidato do PL Sérgio Moro lidera com 44,02% dos votos. Já o segundo lugar tem disputa voto a voto entre o candidato do PDT Requião Filho com 28,5% dos votos e Sandro Alex do PSD com 26,2% dos votos.

A Folha segue acompanhando os votos válidos nos principais municípios do Norte Pioneiro minuto a minuto.