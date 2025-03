Abertura dos Jogos Escolares reúne dezenas de atletas em Arapoti

Nesta segunda-feira (10), foi dada a abertura oficial dos Jogos Escolares do Paraná em Arapoti, evento que acontece no Bigodão e reúne alunos de nove colégios, entre estaduais e particulares, na fase municipal da competição. O prefeito Irani Barros foi o responsável pelo início das atividades, destacando a importância do investimento no esporte e na educação. “Nós acreditamos na moçada, por isso elevamos o investimento mínimo de 25 para 30% em Educação, porque sabemos que esse setor é o único capaz de transformar o Brasil”, afirmou Barros.

O evento foi marcado por apresentações culturais, com destaque para a banda e o grupo de dança do Paccaa, além do Colégio SESPP. Esses momentos artísticos enriqueceram a cerimônia, que também contou com a presença de diversas autoridades. A secretária de Educação Municipal, Mayara Ferreira Cruz, o chefe do Núcleo Regional de Educação, Joaquim Faustioni, o presidente da Câmara, Maicon Pot, e os vereadores Romanti, Marineo, Jean, Luciano Vavá e Cleytinho estavam entre os representantes do poder público. O chefe da divisão de Esporte e Lazer, Riva Mazzetti, também esteve presente.

Durante a cerimônia, a Divisão de Esportes e Lazer fez a entrega de kits esportivos aos representantes dos oito colégios estaduais, além das escolas municipais, que também receberão materiais para suas equipes.

Os Jogos Escolares do Paraná acontecem em todas as cidades do estado, e os vencedores da fase municipal seguem para a disputa estadual. O evento visa incentivar a prática esportiva nas escolas, promovendo a integração e a competitividade saudável entre os jovens atletas.