Comerciantes e vendedores de Ibaiti vão receber palestra especial sobre Técnicas de Venda

No dia 25 deste mês, o Plenário da Câmara Municipal da cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro, será o palco de uma palestra sobre Técnicas de Venda para a população que trabalha com atendimento ao público e comércio do município. Evento será realizado para impulsionar e fomentar o comércio na cidade.

O anúncio da palestra foi divulgado pela prefeitura na última quinta-feira (06) em suas redes sociais e, segundo as informações, estará aberta para todos os comerciantes, vendedores ou qualquer outra pessoa que trabalhe atendendo clientes no município. A oportunidade, oferece uma chance para que estas pessoas possam aprimorar suas habilidades e conquistar melhores resultados em seus negócios.

A palestra será realizada no Plenário da Câmara e, durante o evento, serão compartilhadas estratégias de atendimento ao cliente, aumento de vendas e transformação da negociação. Contudo, o evento será de grande importância para todos os comerciantes e vendedores da cidade, além de que com este impulso no comércio local, a palestra busca ampliar a economia no município.

O evento começará a partir das 19h00 do dia 25 de março no Plenário da Câmara, que fica localizado na Rua Vereador José de Moura Bueno, na Praça dos Três Poderes em Ibaiti. Mais informações sobre a participação no evento podem ser encontradas diretamente com a Câmara de Vereadores através do telefone (43) 3546-1086.