Arapoti recebe Festival de Teatro com cultura e arte para todas as idades

Entre os meses de março e abril de 2025, a cidade de Arapoti, no Paraná, recebe a segunda edição do Festival de Teatro de Arapoti, que tem como objetivo dar continuidade ao evento POMAR, realizado em 2024. Com uma programação diversificada, o festival contará com cinco espetáculos teatrais e duas oficinas de formação, com foco em promover a arte e a cultura nas escolas e na comunidade local.

O festival será dividido em duas etapas: o Circuito I, que ocorrerá entre os dias 10 e 14 de março, com apresentações em escolas rurais e urbanas de Arapoti, e o Circuito II, programado para os dias 11 a 14 de abril, com espetáculos destinados a escolas e ao público em geral, no Parque da Páscoa.

De acordo com Juliana Cordeiro, uma das organizadoras do evento, a proposta é dar continuidade ao trabalho realizado em 2024 com o POMAR, proporcionando apresentações de teatro para escolas e para a comunidade. As apresentações ocorrerão ao ar livre, incentivando a participação popular. "A continuidade desse projeto é fundamental para que a comunidade se acostume e passe a procurar o teatro e a arte", destaca Juliana, que também é atriz e produtora.

As apresentações serão realizadas em espaços como escolas e o Parque da Páscoa, com entrada gratuita e classificação etária livre. O festival conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Arapoti, apoio da COPEL e incentivo do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

O festival se propõe a fortalecer a cultura local, promovendo o acesso à arte em uma cidade com 35 mil habitantes e com poucos espaços adequados para apresentações culturais. "Queremos que a arte seja um fator de transformação na vida das pessoas e que toda a família possa participar dos espetáculos", afirma Juliana.

Além das apresentações teatrais, o festival inclui oficinas de formação que visam a capacitação de jovens e educadores. No Circuito I, será realizada a oficina de "Circo – Malabarismo, equilibrismo e acrobacia", no dia 10 de março, voltada para jovens e professores. Já no Circuito II, a oficina "Corpo e presença – procedimentos para um teatro vivo", ministrada pela atriz e cofundadora do Grupo Olho Rasteiro, Rana Moscheta, será realizada no dia 14 de abril.

A programação do Circuito I conta com o espetáculo "Siricotiando", do Grupo Expedição Sorriso, que reúne quadros cômicos para todas as idades, e o "Kabum!", da Cocotte Minute Produções, que aborda histórias contadas por avós e os sentimentos despertados pelas lembranças. Já no Circuito II, o festival apresentará "Zum Zum Zum", da Cia Tupi Pererê, um musical que explora a beleza das estações do ano, e "Irânmandutîê – Como nasce um rio?", do grupo Tontotom, que traz uma reflexão sobre o meio ambiente e a importância da água.

O último espetáculo, "O Terreno Baldio", do Grupo Olho Rasteiro, fala sobre a disputa por um terreno baldio e aborda questões como ideologia e o drama da vida real.

Com espetáculos voltados para diferentes faixas etárias e interesses, o Festival de Teatro de Arapoti busca, mais uma vez, democratizar o acesso à cultura, levando o teatro e a reflexão para os mais diversos públicos. As apresentações e oficinas têm entrada gratuita, garantindo que todos possam aproveitar a programação do evento.

Serviço: Festival de Teatro de Arapoti

Circuito I: de 10 a 14 de março de 2025

Circuito II: de 11 a 14 de abril de 2025

Onde: Escolas rurais e urbanas e Parque da Páscoa, Arapoti – PR

Classificação etária: Livre

Entrada: Gratuita.