Mulher morre em acidente entre carro e moto

Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde do último sábado (08) tirou a vida de uma mulher na rodovia PR-272 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 envolvendo uma motocicleta Honda CG 150 e um Caoa Tiggo. Conforme os dados colhidos no local, o automóvel transitava no sentido Figueira a Ibaiti quando, na altura do km 112, se envolveu em uma colisão com a motocicleta que transitava no sentido contrário.

Com a violência do impacto, um homem de 63 anos e uma mulher de 49 anos que estava na moto tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de Figueira para receber atendimento médico, mas infelizmente a mulher não resistiu e morreu. Já o condutor do veículo não teve ferimentos. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis a ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.