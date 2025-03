Homem é preso por agredir a esposa em pleno Dia da Mulher

Um homem foi preso na tarde do último sábado (08), Dia Internacional da Mulher, após agredir sua esposa. O crime foi registrado no município de Jaguariaíva e o suspeito foi preso pela Guarda Municipal.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência contra mulher onde a vítima estava sendo agredida pelo marido no meio da rua. Diante da situação, os agentes foram ao endereço informado e realizaram a abordagem do suspeito.

Em contato com a vítima, esta passou a relatar que o marido lhe ameaça de morte com frequência e, inclusive, mesmo na presença dos agentes o agressor continuou proferindo ameaças contra a mulher e aos guardas civis.

Frente aos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Para realizar denúncias ou solicitar atendimento, a população pode acionar a Guarda Municipal através do telefone 153.