Santo Antônio da Platina inaugura primeira Unidade Sentinela de Combate à Dengue da região

Na manhã desta sexta-feira (7), foi inaugurada a Unidade Sentinela de Combate à Dengue em Santo Antônio da Platina. Localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 217, no centro da cidade, a unidade ocupa um imóvel do Estado que estava desativado, entre o prédio do Ministério Público e o Corpo de Bombeiros.

A cerimônia de inauguração contou com um momento de benção religiosa, com a leitura do Salmo 23 pela Pastora Hedi Regina de Moraes, da Igreja Metodista, e uma oração conduzida pelo Diácono Jonas Rafael, da Igreja Católica.

A Unidade Sentinela de Combate à Dengue passa a oferecer atendimento humanizado e especializado, conforme explica a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal. "A partir desta inauguração, a unidade já está funcionando com assistência de enfermagem, laboratorial e médica. Nos casos mais graves, em que a hidratação oral não for suficiente, o paciente poderá receber hidratação venosa, evitando deslocamentos para outras unidades de saúde", ressaltou.

Santo Antônio da Platina é o primeiro município da 19ª Regional de Saúde, que abrange 22 cidades do Norte Pioneiro, a implantar uma Unidade Sentinela específica para o combate à dengue, podendo servir de modelo para outras localidades.

A solenidade oficial teve a presença do prefeito Gil Martins e da primeira-dama Fátima Izak, além dos vereadores Cláudio Domingues (Cacao), Edson Muniz Gonçalves (Buchecha), Eliane Alves Siqueira, Fabinho Henrique da Silva Galdino (Fabinho), Karla Batista Ribeiro (Karla Saúde) e Marcelino Galvão de França (Marcelino Maquinista). O evento foi aberto pelo secretário municipal de Gestão, Tobias de Almeida Gostiche.

Também prestigiaram a inauguração o chefe da 19ª Regional de Saúde, João Lucas Thabet Venturine, que destacou a importância da iniciativa e reforçou o apoio da Regional de Saúde ao município. Além dele, marcaram presença o assessor jurídico do deputado estadual Evandro Araújo, Jéfoni Nogari, sua esposa Letícia Romão Gomes, e o assessor parlamentar Wagner Messias, representando o deputado estadual Tercílio Turini. Secretários, diretores municipais e profissionais da saúde também acompanharam a cerimônia.

Além de tudo, o Serviço de Epidemiologia do município também divulgou os dados atualizados sobre a dengue na cidade. Até o momento, foram registradas 316 notificações, das quais 18 casos foram confirmados, 84 descartados e 214 seguem em investigação. Felizmente, não houve registros de óbitos relacionados à doença.

A inauguração da Unidade Sentinela representa um avanço significativo na prevenção e tratamento da dengue, proporcionando maior segurança e qualidade no atendimento à população.