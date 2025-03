Paciente com HIV furta medicamentos e ameaça contaminar funcionários Santo Antônio da Platina

Na tarde da última quarta-feira (05), um homem de 41 anos de idade foi detido após furtar medicamentos do pronto-socorro municipal de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. Além de ter furtado os medicamentos, o homem, portador do víruso HIV, também ameaçou contaminar os funcionários do estabelecimento com uma seringa.

De acordo com as informações divulgadas no boletim de ocorrência, o homem estava na cidade para um encontro amoroso que não deu certo. Após a decepção, ele teve problemas de saúde e acabou sendo internado no hospital.

Durante o período em que ficou internado, o homem acabou furtando alguns medicamentos e também uma seringa. Depois de furtar, o indivíduo aplicou os remédios em si mesmo e jogou os itens no lixo.

Frente a isso, uma equipe médica acionou a polícia e, enquanto os agentes eram acionados, o homem começou a ameaçar os funcionários exibindo uma seringa com sangue e afirmando que poderia infectá-los, já que é portador do vírus HIV.

Diante da gravidade da situação, os policiais realizaram uma abordagem e o conduziram até a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Contudo, a reportagem da Folha entrou em contato com a Polícia Civil nesta sexta-feira (07) para mais esclarecimentos sobre o fato. Segundo as informações da PCPR, um inquérito foi instaurado para investigar o furto de medicamentos. O homem, que havia sido preso em flagrante, passou por uma audiência de custódia, foi ouvido e, em seguida, liberado.

Ainda segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas e a equipe policial está coletando imagens de videomonitoramento para conclusão do inquérito e segue com as diligências.