Atleta de Arapoti estreia na Seleção Brasileira com dois gols sobre a Groelândia

Na noite da última quarta-feira (05), o atleta Fabio Augusto Carneiro dos Santos, morador da cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, estreou na Seleção Brasileira de Futsal contra a Groelândia na abertura da Copa Intercontinental marcando dois gols na vitória avassaladora do Brasil em cima da Groelândia.

Fabio Augusto, mais conhecido como Fabinho, é um atleta da região que estreou na Seleção Brasileira de Futsal. O atleta, reconhecido na região por suas habilidades, está disputado a Copa Intercontinental representando o Brasil. Carregando a camisa 8 no peito, Fabinho balançou duas vezes, ampliando o placar a favor da Seleção Brasileira.

Contudo, além dos dois gols marcados por Fabinho, o jogo da estreia contou com um hat-trick do pivô Charuto e mais oito gols, resultando em um placar final de 13 a 0 para o Brasil. A estreia de sucesso do atleta representando o Brasil gerou repercussão, e até a prefeitura de Arapoti parabenizou o atleta.

“Nosso craque mandou dois gols na vitória do Brasil contra a Groelândia, na abertura da Copa Intercontinental. Arapoti está com você”, enfatizou a prefeitura nas redes sociais. Além de destacar a participação do atleta na estreia e o apoiar, a prefeitura também destacou que “O Brasil inteiro vai conhecer esse nome”. Já nas redes sociais, moradores, amigos e familiares celebraram o resultado do atleta. “Uhuul! Orgulho desse arapotiense. Parabéns família amada”, destacou um dos internautas nas redes sociais.

Após esse resultado, o Brasil avançou e enfrentou o Irã na última quinta-feira (06). Contra o Irã, o placar foi mais leve, mas a favor do Brasil novamente. A Seleção bateu o Irã em um placar de 5 a 2 e garantiu sua vaga na final da competição. Contudo, embora já tenha garantido sua vaga com apenas dois jogos, o próximo jogo da Seleção acontecerá nesta sexta-feira (07) contra o Afeganistão, em jogo válido pela terceira rodada.