Equipe de Arapoti vai representar o Brasil no Sul-Americano de Futsal

Na próxima semana, a Seleção Arapotiense de Futsal (SAF) Talismã, da cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, representará o Brasil no campeonato Sul-Americano de Futsal, que será realizado entre os dias 11 e 16 no país do Uruguai. Composto apenas por atletas da região, a equipe conta com nomes conhecidos do futsal do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais e busca trazer o título de campeão para a nação brasileira.

A equipe embarca no próximo domingo (09), no aeroporto Afonso Pena rumo a Maldonado, no Uruguai para iniciar as preparações para a competição, que terá a participação de oito clubes de cinco países lutando pelo título de campeão das Américas. As competições começam apenas na terça-feira (11), mas o trabalho da equipe SAF Talismã começarão ainda no domingo.

“Quando chegarmos no Uruguai, iniciaremos os treinamentos com a equipe. No domingo, assim que chegarmos, já vamos iniciar os treinos, e os realizaremos nos dias 10 e na manhã do dia 11, já que nossa estreia está marcada para as 18h00 contra a equipe do Chile”, comentou o técnico da Seleção, Fabiano Aparecido Ferreira em entrevista exclusiva com a reportagem da Folha.

Durante a competição, a equipe arapotiense enfrentará outros sete clubes, dos países do Paraguai, Chile, Uruguai e do Equador. Com a oportunidade de representar o Brasil frente às equipes destes países, Fabiano conta que é um sonho realizado em sua carreira e expressa sua felicidade por ter esta oportunidade. “É um sonho realizado estar representando o Brasil em um evento de nível internacional, ainda mais poder levar nossa Associação SAF Talismã tão longe através do futsal”, expressou o técnico.

Além da equipe ser da região, a maioria dos atletas que a compõem também são dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro do Paraná. Montada com atletas de Arapoti e região, a equipe conta com nomes reconhecidos da modalidade regional, como Tiago da Rosa Santos, o Thiaguinho, de Tibagi, que esteve na Colômbia representado o Brasil na Intercontinental do ano passado, o goleiro Juraci Gabriel Ferro, de Wenceslau Braz, e Carlos Henrique de Oliveira, o Carlinhos, da cidade de Castro que participou do Mundial pela Seleção Brasileira em 2024, além de outros jogadores que compõem a equipe e que também já representaram a Seleção em outros campeonatos.

Segundo Fabiano, o objetivo agora é focar nos treinamentos e enfrentar as equipes em busca da vitória. “Agora é reunir os atletas e realizar os treinamentos táticos e assim poder enfrentar os países do nosso grupo, que tem Paraguai, Uruguai e Chile na primeira fase da competição”, afirmou o treinador.

SELEÇÃO ARAPOTIENSE DE FUSTAL TALISMÃ

A Seleção Arapotiense de Futsal Talismã representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano. O time conta com os goleiros Juraci Gabriel Ferro e Bruno Ortiz dos Santos, além dos jogadores João Guilherme Esteves Krett, Cauan Santos Cesário, Gilberto de Deodato Neto, Kaike Antônio Cruz dos Santos, Lucas Molinari, Fernando José Hamann, Alisson Oliveira, Samuel da Silva Júnior, Tiago da Rosa Santos e Carlos Henrique de Oliveira. A comissão técnica é composta por Érick Eduardo, Wilson Junqueira, Luiz Henrique Carneiro e Fabiano Aparecido Ferreira.