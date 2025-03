Colisão entre carretas mata motorista na BR-153

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (05) envolvendo dois caminhões culminou na morte de um caminhoneiro na rodovia BR-153 no trecho que liga os municípios de Ibaiti a Ventania.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um caminhão Scania e um VW. O acidente aconteceu na altura do km 150 da rodovia e os dois veículos saíram da pista. Com o impacto, um homem de 41 anos teve ferimentos graves, não resistiu e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local prestando atendimento as vítimas e retirando as ferragens que prendiam o corpo da vítima fatal a cabine. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) também esteve no local para recolher o corpo do motorista. Já o outro caminhoneiro não ficou ferido.

A equipe da PRF orientou o trânsito no local para o trabalho das equipes de resgate. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.