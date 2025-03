Jovens que estavam desaparecidos são encontrados mortos na PR-092

Os corpos de dois jovens que estavam desaparecidos foram encontrados as margens da rodovia PR-092, em Santo Antônio da Platina, na tarde da quarta-feira (06). As informações são do portal NP Diário.

As vítimas foram identificadas como Caique Felipe Rota dos Santos, de 20 anos, e de Luiz Henrique Sabino, de 19 anos. Segundo as informações, os dois não eram vistos por familiares há cinco dias e o desaparecimento foi comunicado as autoridades policiais.

Já na tarde desta quarta-feira, uma pessoa que passava pela rodovia avistou algo em meio a mata que lhe chamou a atenção e, ao verificar o que era, se deparou com duas pessoas mortas. A equipe da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina foi acionada e foi até a região da Fazenda Cem Alqueires para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com o corpo de dois jovens próximo a uma motocicleta, sendo constatado posteriormente se tratar dos dois rapazes que estavam desaparecidos. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo das vítimas.

A equipe da Polícia Civil também esteve no local e instaurou um inquérito para apurar as causas e circunstâncias das mortes. Como o corpo das vítimas estava próximo a uma curva, a principal hipótese é de que os jovens tenham sofrido um acidente.