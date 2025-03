Sengés organiza programação especial para o Dia da Mulher

No próximo sábado (08), o Brasil celebrará o Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente para comemorar a vitória e a busca incessante das mulheres pelos direitos iguais ao longo dos anos e, na cidade de Sengés, o dia contará com uma programação especial para as mulheres do município, que receberão atendimentos de beleza, saúde, fisioterapia e muito mais.

A ação, que será promovida pela Secretaria de Assistência Social em parceria do a prefeitura do município, será realizada na Praça Anselmo Jorge, entre as 09h00 e 16h00, contando com uma organização voltada para o bem-estar e a valorização das mulheres.

Durante todo o dia, serão oferecidos atendimentos e atividades focadas na saúde, na beleza e na qualidade de vida das participantes. A programação inclui serviços de autoestima feminina, cuidados com a saúde da mulher e práticas de bem-estar e movimento. Além disso, haverá atendimentos de fisioterapia no período da manhã, entre as 09h00 e 12h00, proporcionando às mulheres a oportunidade de receber orientações e cuidados específicos.

O evento também contará com um espaço dedicado à diversão das crianças, garantindo que as mães possam desfrutar das atividades com tranquilidade. Brinquedos e distribuição de pipoca farão parte do ambiente recreativo, tornando o dia ainda mais especial para as famílias comparecerem ao evento.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização da mulher e o incentivo a um dia de autocuidado e reflexão sobre a importância do papel feminino na sociedade. A organização do evento emitiu um comunicado nas redes sociais da prefeitura convidando todas as mulheres da cidade para comparecerem e participarem do evento e aproveitarem os serviços gratuitos.