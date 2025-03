Arapoti abre inscrições para cursos gratuitos de culinária

Na última terça-feira (04), a prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, anunciou através de suas redes sociais, a chegada de dois novos cursos gratuitos voltados para a área da culinária. As inscrições já estão abertas, e as aulas começarão na segunda semana do mês de março.

Apresentados como uma oportunidade de adquirir uma nova profissão ou de especializar os moradores na área da culinária, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem e Comércio (Senac), anunciou a chegada dos cursos de Preparo de Conservas e Tortas e Quiches.

No curso de Preparo de Conservas, os alunos aprendem técnicas para o preparo de conservas caseiras, levando em consideração as boas práticas e a diversidade de combinações para receitas saborosas e rentáveis.

Já no curso de Torta e Quiches, os participantes aprendem a preparar receitas consagradas da cozinha brasileira, utilizando técnicas e ingredientes adequados das principais regiões gastronômicas do Brasil.

Ambos os cursos estão disponíveis apenas para pessoas que tenham acima de 16 anos de idade. A diferença fica na escolaridade. Para o curso de Preparo de Conservas, a escolaridade mínima exigida é o 4º ano do Ensino Fundamental, enquanto o curso de Torta e Quiches exige como escolaridade mínima o 5º ano.

Os cursos começarão no dia 10 de março e vão até o dia 14. O curso de Torta e Quiches será realizado ente as 14h00 e 17h00, enquanto o curso de Preparo de Conservas será realizado entre as 19h00 e 22h00. Ambos os cursos serão realizados na Igreja Batista Filadélfia.

Para participar, os interessados podem realizar suas inscrições gratuitamente na Prefeitura Municipal de Arapoti, na Sala do Empreendedor. Mais informações sobre os cursos também podem ser adquiridas na prefeitura.

Com estes cursos, o município reforça seu compromisso em capacitar empreendedores e incentivar o empreendedorismo no município como uma fonte de renda para os moradores locais que, através das aulas práticas e teóricas, aprenderão novos meios de produzir e aprimorar seus produtos.