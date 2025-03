Norte Pioneiro registra fevereiro mais quente da história e temperaturas acima dos 35 graus

O mês de março começa com previsão de calor intenso em todo o Paraná, inclusive, na região do Norte Pioneiro. A tendência é que o mês tenha o mesmo clima de fevereiro, onde municípios da região registraram as maiores temperaturas médias da história.

No mês de fevereiro, o município de Cambará registrou dias onde as temperaturas chegaram a casa dos 35° antes mesmo do período da tarde. A situação também aconteceu em outras regiões do estado, como é o caso das cidades de Altônia, Capanema, Cândido de Abreu, Cerro Azul, Loanda, Palotina e Umuarama.

Outro dado que chama a atenção é em relação à média histórica das temperaturas no estado que foram as maiores já registradas. No caso de Santo Antônio da Platina, por exemplo, a média foi de 25,2°, a maior já registrada desde fevereiro de 2019. O mesmo aconteceu em Cornélio Procópio, também no Norte Pioneiro, que registrou uma média de 25°. De acordo com os meteorologistas, são cerca de 2 graus a mais do que a média normal para o período.

O meteorologista Samuel Braum, do Simepar, falou sobre o fenômeno. “O que poderia ter baixado a temperatura seriam frentes frias, e tivemos poucas em fevereiro de 2025: apenas entre os dias 6 a 8 e 17 a 19. Elas passaram mais pelo oceano e não chegaram organizadas ao continente. Dessa forma, o sol predominou por períodos mais prolongados”, explicou.

Se por um lado o calor foi intenso, o mês de fevereiro também foi marcado pelo aumento na média de chuvas. Em algumas regiões, como em Campo Mourão, foram registrados quase 200 mm de chuva a mais do que o normal para o período. Na região do Norte Pioneiro, o município de Cornélio Procópio registrou 70 mm a mais de chuvas do que o esperado para o mês.

Já a previsão para o mês de março é de mais calor e menos chuvas. Conforme dados do Simepar, durante este mês os termômetros podem chegar até aos 37° em diferentes regiões do estado nas duas primeiras semanas, situação que deve mudar com a chegada do outono. Já em relação as chuvas, a tendência é de que a previsão siga a média histórica na maioria do estado, com exceção das regiões Norte e Oeste que devem enfrentam um clima mais seco.