Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em Arapoti

Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado no início da manhã desta terça-feira (04). O crime foi registrado no município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as primeiras informações, a vítima chegou ensanguentada no posto de combustíveis Hulk e pediu ajuda. Segundo os relatos do homem, ele estava passando pela Vila Humaitá quando foi surpreendido por dois indivíduos que o atacaram utilizando uma faca.

Durante o atendimento, foi constatado que o homem apresentava ferimentos na região da cabeça, no rosto, nas costas e nas mãos. Além disso, a vítima perdeu parte de um dedo ao tentar se defender do ataque. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital 18 de Dezembro em estado grave.

O caso deve ser investigado.