Pedágio entre Sengés e Jaguariaíva inicia operação cobrando quase a metade a menos que Siqueira Campos

A concessionária EPR Litoral Pioneiro anunciou o início da operação de duas novas praças de pedágio nas rodovias PR-151 e PR-092 a partir da meia noite do dia 11 de março. Além no início da cobrança da novo pedágio entre Sengés e Jaguariaíva, nos Campos Gerais, a EPR também iniciará a operação da nova praça entre Quatiguá e Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a cobrança após a entrega de obras e serviços exigidos no contrato de concessão. Desde 2024, a concessionária atua na PR-151, realizando obras de pavimentação e melhorias na sinalização. Já na PR-092, que nunca teve concessão, os trabalhos começaram em agosto de 2023.

No entanto, o que chama a atenção são os valores que serão cobrados nas duas praças de pedágio que iniciarão as operações no mesmo dia. Enquanto a nova praça de Sengés começa cobrando o valor de R$ 7,30 (carros utilitários), Siqueira Campos terá o valor quase que dobrado, taxando o motorista em R$ 13,00. Para se ter uma base, caminhoneiros que passarem por Sengés pagarão R$ 65,70 (nove eixos), enquanto os que passarem por Siqueira Campos terão que desembolsar R$ 117,00 (nove eixos).

Questionada pela reportagem da Folha sobre a discrepância dos valores, a EPR, através da sua assessoria de imprensa declarou que a responsabilidade da taxação das tarifas é da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A concessionária afirmou que somente executa a tarifa, já que o valor médio está previsto desde o lançamento do edital da concessão e que inúmeros fatores são levados em conta para os cálculos.

Contudo, os motoristas podem obter descontos progressivos através do programa Desconto de Usuário Frequente (DUF). Na praça de Sengés, a tarifa reduz em até 42,2% na trigésima passagem, ou seja, após passar 30 vezes pelo local. Já em Siqueira Campos o desconto chega a 98%. Para isso, é necessário utilizar uma TAG de pagamento eletrônico.

CONFIRA NAS TABELAS AS TARIFAS POR PRAÇA

PRAÇA DE PEDÁGIO SENGÉS