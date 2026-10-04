Publicidade

Com 52% das urnas apuradas, Flávio dispara e deixa Lula para trás em Sengés

Candidato do PL soma 60,16% dos votos contra 33,06% do petista e mantém diferença superior a 1,4 mil votos; resultado ainda é parcial

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/10/2026 às 18h13
Com 52% das urnas apuradas, Flávio dispara e deixa Lula para trás em Sengés
Candidato do PL soma 60,16% dos votos contra 33,06% do petista. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Flávio Bolsonaro (PL) lidera a votação para presidente em Sengés, nos Campos Gerais, neste domingo (4). Com 52% das seções eleitorais totalizadas, o candidato do PL aparece com 60,16% dos votos nominais, segundo dados parciais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na atualização das 17h57, Flávio Bolsonaro somava 3.143 votos no município. Lula (PT) aparecia na segunda colocação, com 1.727 votos, correspondentes a 33,06%.

A diferença entre os dois primeiros colocados chegou a 1.416 votos. Em percentual, Bolsonaro mantinha uma vantagem de 27,10 pontos percentuais sobre Lula naquele momento da apuração.

Mais da metade das seções já foi totalizada

A apuração em Sengés já ultrapassou a metade das seções eleitorais. O município possui 50 seções e, até a atualização das 17h57, 26 haviam sido totalizadas, chegando a 52%.

Ao todo, 5.505 votos já haviam sido contabilizados. Conforme o painel do TSE, 5.224 eram votos nominais válidos, equivalentes a 94,90% dos votos contabilizados apresentados nessa categoria.

Apesar da vantagem registrada por Flávio Bolsonaro, o resultado ainda é parcial. Outras 24 seções eleitorais ainda aguardavam totalização no momento da atualização, o que pode alterar os números e percentuais apresentados pelos candidatos.

A Folha acompanha em tempo real a apuração das Eleições 2026 em Sengés e nos demais municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais.

Os eleitores de Sengés, nos Campos Gerais, deram ampla vantagem a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República e a Sandro Alex (PSD) na corrida pelo Governo. Foto: Divulgação
ELEIÇÕES 2026 Há 3 horas

Apuração termina e Flávio Bolsonaro e Sandro Alex vencem em Sengés

Com 100% das urnas apuradas, Flávio recebeu 64,18% para presidente e Sandro chegou a 64,52% para governador; veja também como votaram os eleitores para o Senado

 Foto: Divulgação PRE
CAMPOS GERAIS Há 6 horas

Acidente com moto deixa dois jovens feridos na PR151

Situação foi registrada no trecho da rodovia que liga Sengés a Itararé

 Foto: Divulgação
EM SENGÉS Há 3 dias

Homem é preso na região por ameaça, cárcere privado e tentativa de estupro

Suspeito também possuía mandado de prisão preventiva por estupro expedido pela Justiça de São Paulo desde 2018

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 3 dias

Grupo da melhor idade de Sengés participa de festival de integração em Imbaú

Evento reuniu participantes de seis municípios dos Campos Gerais para atividades de convivência, esporte e integração social

 Vítima conduzia um Mercedes-Benz Actros, com placas de Arapoti. Foto: Divulgação
MORTE NA PR-239 Há 2 semanas

Grave acidente com carreta de Arapoti mata motorista em Sengés

Homem de 48 anos chegou a ser retirado do veículo e recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu e morreu em um hospital na cidade de Itararé

Sengés - PR
Sengés - PR
Notícias de Sengés - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
DEFINIÇÃO Há 1 hora

Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Temporal derruba árvores e danifica base do SAMU em Jacarezinho
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Flávio vence nas três cidades; veja como Jaguariaíva, Sengés e Arapoti votaram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro vence em Jaguariaíva com 66,60%

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados