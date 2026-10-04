Com 52% das urnas apuradas, Flávio dispara e deixa Lula para trás em Sengés

Candidato do PL soma 60,16% dos votos contra 33,06% do petista. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Flávio Bolsonaro (PL) lidera a votação para presidente em Sengés, nos Campos Gerais, neste domingo (4). Com 52% das seções eleitorais totalizadas, o candidato do PL aparece com 60,16% dos votos nominais, segundo dados parciais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na atualização das 17h57, Flávio Bolsonaro somava 3.143 votos no município. Lula (PT) aparecia na segunda colocação, com 1.727 votos, correspondentes a 33,06%.

A diferença entre os dois primeiros colocados chegou a 1.416 votos. Em percentual, Bolsonaro mantinha uma vantagem de 27,10 pontos percentuais sobre Lula naquele momento da apuração.

Mais da metade das seções já foi totalizada

A apuração em Sengés já ultrapassou a metade das seções eleitorais. O município possui 50 seções e, até a atualização das 17h57, 26 haviam sido totalizadas, chegando a 52%.

Ao todo, 5.505 votos já haviam sido contabilizados. Conforme o painel do TSE, 5.224 eram votos nominais válidos, equivalentes a 94,90% dos votos contabilizados apresentados nessa categoria.

Apesar da vantagem registrada por Flávio Bolsonaro, o resultado ainda é parcial. Outras 24 seções eleitorais ainda aguardavam totalização no momento da atualização, o que pode alterar os números e percentuais apresentados pelos candidatos.

A Folha acompanha em tempo real a apuração das Eleições 2026 em Sengés e nos demais municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais.