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Apuração termina e Flávio Bolsonaro e Sandro Alex vencem em Sengés

Com 100% das urnas apuradas, Flávio recebeu 64,18% para presidente e Sandro chegou a 64,52% para governador; veja também como votaram os eleitores para o Senado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/10/2026 às 19h10
Apuração termina e Flávio Bolsonaro e Sandro Alex vencem em Sengés
Os eleitores de Sengés, nos Campos Gerais, deram ampla vantagem a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República e a Sandro Alex (PSD) na corrida pelo Governo. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Os eleitores de Sengés, nos Campos Gerais, deram ampla vantagem a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República e a Sandro Alex (PSD) na corrida pelo Governo do Paraná neste domingo (4). Com 100% das 50 seções eleitorais totalizadas, os dois candidatos ultrapassaram a marca de 60% dos votos no município.

Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro terminou na primeira colocação em Sengés, com 6.582 votos, equivalentes a 64,18% dos votos nominais.

Lula (PT) ficou na segunda posição, com 2.996 votos (29,22%). A diferença entre os dois chegou a 3.586 votos, ou 34,96 pontos percentuais.

Ao todo, 10.738 votos foram contabilizados na eleição presidencial no município, conforme os dados apresentados pelo sistema de resultados da Justiça Eleitoral.

Sandro Alex passa dos 64% para governador

A vantagem foi ainda maior na disputa pelo Governo do Paraná. Sandro Alex (PSD) recebeu 6.284 votos, chegando a 64,52% dos votos nominais contabilizados em Sengés.

Sergio Moro (PL) ficou em segundo lugar, com 2.531 votos (25,99%).

Na terceira colocação aparece Requião Filho (PDT), com 897 votos (9,21%). Outro candidato exibido no resultado, do Missão, recebeu 22 votos (0,23%).

Sandro Alex terminou, portanto, com uma vantagem de 3.753 votos sobre Sergio Moro no município. Em pontos percentuais, a distância entre os dois primeiros colocados foi de 38,53 pontos.

Disputa pelo Senado

Para o Senado, em uma eleição na qual o eleitor podia escolher dois candidatos, o painel da Justiça Eleitoral contabilizou 21.474 votos em Sengés, dos quais 17.743 aparecem como nominais válidos.

Entre os resultados exibidos nos dados, o candidato do Republicanos (100) aparece com 6.977 votos (39,31%).

Na sequência, Deltan Dallagnol (Novo) recebeu 2.675 votos (15,07%), enquanto Filipe Barros (PL) somou 2.620 votos (14,76%).

Gleisi Hoffmann (PT) aparece com 1.435 votos (8,08%).

Com a totalização das 50 seções eleitorais concluída, os números representam o resultado final da votação registrada em Sengés para os cargos apresentados.

A Folha acompanha os resultados das Eleições 2026 e apresenta como votaram os eleitores dos municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais.

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