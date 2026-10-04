Apuração termina e Flávio Bolsonaro e Sandro Alex vencem em Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
SENGÉS - Os eleitores de Sengés, nos Campos Gerais, deram ampla vantagem a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República e a Sandro Alex (PSD) na corrida pelo Governo do Paraná neste domingo (4). Com 100% das 50 seções eleitorais totalizadas, os dois candidatos ultrapassaram a marca de 60% dos votos no município.
Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro terminou na primeira colocação em Sengés, com 6.582 votos, equivalentes a 64,18% dos votos nominais.
Lula (PT) ficou na segunda posição, com 2.996 votos (29,22%). A diferença entre os dois chegou a 3.586 votos, ou 34,96 pontos percentuais.
Ao todo, 10.738 votos foram contabilizados na eleição presidencial no município, conforme os dados apresentados pelo sistema de resultados da Justiça Eleitoral.
A vantagem foi ainda maior na disputa pelo Governo do Paraná. Sandro Alex (PSD) recebeu 6.284 votos, chegando a 64,52% dos votos nominais contabilizados em Sengés.
Sergio Moro (PL) ficou em segundo lugar, com 2.531 votos (25,99%).
Na terceira colocação aparece Requião Filho (PDT), com 897 votos (9,21%). Outro candidato exibido no resultado, do Missão, recebeu 22 votos (0,23%).
Sandro Alex terminou, portanto, com uma vantagem de 3.753 votos sobre Sergio Moro no município. Em pontos percentuais, a distância entre os dois primeiros colocados foi de 38,53 pontos.
Para o Senado, em uma eleição na qual o eleitor podia escolher dois candidatos, o painel da Justiça Eleitoral contabilizou 21.474 votos em Sengés, dos quais 17.743 aparecem como nominais válidos.
Entre os resultados exibidos nos dados, o candidato do Republicanos (100) aparece com 6.977 votos (39,31%).
Na sequência, Deltan Dallagnol (Novo) recebeu 2.675 votos (15,07%), enquanto Filipe Barros (PL) somou 2.620 votos (14,76%).
Gleisi Hoffmann (PT) aparece com 1.435 votos (8,08%).
Com a totalização das 50 seções eleitorais concluída, os números representam o resultado final da votação registrada em Sengés para os cargos apresentados.
A Folha acompanha os resultados das Eleições 2026 e apresenta como votaram os eleitores dos municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais.