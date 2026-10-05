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Sengés foi a cidade da região que mais votou em Sandro Alex para governador

Candidato do PSD recebeu 6.284 votos e chegou a 64,52% no município, enquanto Sergio Moro (PL) foi o mais votado em cidades como Arapoti, Jaguariaíva, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
05/10/2026 às 14h30 Atualizada em 05/10/2026 às 14h41
Sengés foi a cidade da região que mais votou em Sandro Alex para governador
Sandro Alex fez 6.284 votos no município. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Sengés foi o município da região onde Sandro Alex (PSD) conquistou sua maior votação proporcional na disputa pelo Governo do Paraná. Mesmo derrotado no cenário estadual, o candidato recebeu 6.284 votos no município, o equivalente a 64,52% dos votos válidos.

O resultado de Sengés foi na contramão do registrado no Paraná. Sandro Alex terminou a eleição com 1.583.764 votos, correspondentes a 25,37% dos votos válidos do Estado. Sergio Moro (PL), por sua vez, foi eleito governador com 50,10%, somando 3.127.911 votos.

Em Sengés, porém, a situação se inverteu. Moro recebeu 2.531 votos, alcançando apenas 25,99% dos votos válidos e ficando quase 39 pontos percentuais atrás de Sandro Alex.

O resultado é diferente dos registrados em cidades como Arapoti, Jaguariaíva, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz, onde Moro recebeu a maior quantidade de votos.

Sandro Alex dominou a disputa em Sengés

A vantagem do candidato do PSD na cidade também aparece na comparação com os demais concorrentes. Requião Filho recebeu 897 votos em Sengés, equivalente a 9,21% dos votos válidos.

Os demais candidatos ficaram abaixo de 1% no município. Samuel de Mattos (PSTU) não recebeu nenhum voto. Adriano Funileiro (PCO) também aparece sem votos, mas sua candidatura consta nos dados eleitorais como “Anulado Sub Judice”.

Além dos votos destinados aos candidatos, 396 eleitores de Sengés votaram em branco para governador, correspondendo a 3,69% dos votantes. Outros 602 anularam o voto, ou 5,61% do total que compareceu às urnas.

Mais de 10 mil foram às urnas

Sengés tinha 13.756 eleitores aptos a participar das eleições de 2026. Ao todo, 10.737 compareceram às urnas, o que representa aproximadamente 78,05% do eleitorado. Com isso, pouco mais de um em cada cinco eleitores do município não participou da votação.

O desempenho expressivo de Sandro Alex em Sengés chama atenção principalmente pelo contraste com o resultado estadual. Enquanto Sergio Moro conquistou mais da metade dos votos válidos no Paraná e garantiu a vitória para suceder Ratinho Junior no Governo do Estado, em Sengés o candidato do PSD concentrou praticamente dois de cada três votos válidos para governador.

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