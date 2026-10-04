Acidente com moto deixa dois jovens feridos na PR151

Redação - Marcelo Aguiar

SENGÉS - Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta deixou dois jovens feridos na madrugada deste domingo (04). A situação foi registrada na rodovia PR151 no trecho que passa pelo município de Sengés, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 02h00 e envolveu uma motocicleta Honda CG 160. Conforme os dados colhidos no local, a moto seguia no sentido Sengés a Itararé quando, na altura do km 5 da rodovia, o condutor perdeu o controle da direção e atingiu uma defensa metálica.

Com o impacto, o jovem de 21 anos que conduzia a moto e o passageiro, um rapaz de 20 anos, tiveram ferimentos moderados. Eles foram socorridos pela equipe da concessionária que administra a rodovia e encaminhados ao hospital de Sengés para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito e tomou as providências cabíveis ao caso.