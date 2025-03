Polícia Militar apreende carro carregado com cigarros contrabandeados no Norte Pioneiro.

Na tarde da última quinta-feira (27), a Polícia Militar de Ibaiti realizou uma operação que resultou na apreensão de um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação foi realizada na BR-153, no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente pela Polícia Militar, os policiais receberam algumas denúncias durante a tarde da última quinta-feira que indicavam um veículo Fiat Chronos trafegando de forma suspeita na rodovia.

Após as denúncias, equipes da PM montaram um ponto de observação no trevo de Ibaiti e abordaram o veículo mencionado nas denúncias. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma vistoria no carro, onde encontraram 16 caixas de cigarros de origem paraguaia.

Frente aos fatos, o veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Ponta Grossa, enquanto o condutor foi detido e levado à Polícia Federal de Ponta Grossa para os procedimentos legai.