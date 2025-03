Alunos do Paraná representam 41% dos classificados à 3ª fase da Olimpíada de IA

O Paraná continua a se destacar na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial – a ONIA Brasil. Dos 3.332 alunos de todo o País classificados para a terceira fase, 1.378 (41,3%) são do Paraná, entre alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de toda a rede estadual de ensino.

Continua após a publicidade

Na primeira fase da competição, o Paraná já tinha se destacado pelo número de selecionados. Dos 60.317 alunos do país que passaram para a segunda fase, mais da metade era do Paraná, totalizando 30.911.

Agora na classificação para a terceira fase, o Paraná repetiu o feito e ficou à frente de Estados como Piauí, que classificou 1.010 alunos, Ceará com 313 e São Paulo com 127. A lista dos aprovados para a terceira fase da ONIA está disponível no site www.oniabrasil.com.br/

Continua após a publicidade

O secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, ressalta a importância da participação dos alunos paranaenses na competição. “A inteligência artificial tem se tornado cada vez mais integrada à rotina das pessoas, e é inspirador ver como os nossos jovens estão empenhados em aprender e explorar essa tecnologia”, afirma.

Os alunos classificados nesta fase terão entre os dias 10 e 17 de março para realizar a prova, que é aplicada de forma on-line. O resultado será divulgado no dia 30 de março. A quarta fase da competição está prevista para acontecer em abril.

Com o destaque da participação dos alunos paranaenses na competição, o Governo do Estado, por meio das secretarias de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) e da Educação (Seed), vai premiar os 50 alunos que melhor pontuarem na prova da 3ª fase da Olimpíada.

Ao todo, serão 70 prêmios oferecidos, com um investimento aproximado de R$ 380 mil. Serão entregues 30 notebooks VAIO para os alunos que se classificarem do 1º ao 30º lugar e 20 iPads 9 para os classificados entre o 31º e 50º lugar. Também serão entregues 20 notebooks VAIO para as 20 escolas com mais alunos selecionados para a 4ª fase da competição.

"Essa é uma forma de reconhecermos o empenho dos nossos estudantes, incentivá-los a continuar os estudos e, ao mesmo tempo, motivá-los a fazer a prova da terceira fase. O Paraná tem a melhor educação pública do Brasil, reconhecida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e queremos mostrar para o país a qualidade do nosso ensino também no âmbito da Olimpíada de Inteligência Artificial", disse o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.

Iniciada em novembro de 2024, a ONIA Brasil é promovida por três plataformas digitais – EduSpace, a H2IA/UFPel e IIA/LNCC – que formam a Comissão Organizadora do evento.

A competição acontece em várias etapas até abril de 2025, com provas on-line e questões práticas para definir os vencedores brasileiros que vão representar o país na IOAI (International Olympiad In Artificial Intelligence), evento global a ser em Pequim, na China, em agosto, e que vai reunir os maiores talentos em IA de todo o mundo.