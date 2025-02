Motorista embriagado invade Posto de Saúde em Ibaiti

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (26) após dirigir embriagado e se envolver em um acidente de trânsito. A situação foi registrada no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a um acidente de trânsito onde um veículo havia invadido um posto de Saúde. Diante do chamado, a equipe foi até a UBS Ayrton Ferreira de Melo para averiguar a situação.

No local, foi constatado que um automóvel Fiat Pálio de cor vermelha havia batido contra o muro da Unidade de Saúde. Os policiais ainda foram informados que o motorista havia sido socorrido e levado ao hospital. No hospital, a equipe realizou o teste do etilômetro que resultou em 0,60 mg de álcool por litro de sangue.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso por embriaguez ao volante e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Ibaiti para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.