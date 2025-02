Dia de Campo em Sengés destaca inovação e capacitação para produtores rurais

Na última quarta-feira (26), o município de Sengés realizou a 13ª edição do Dia de Campo, um evento que tem se consolidado como uma importante iniciativa de incentivo ao produtor rural. Com o crescimento expressivo ao longo dos anos, a edição deste ano ganha proporções significativas, reunindo 29 empresas e um vasto público interessado em aprimorar conhecimentos e adotar novas tecnologias no setor agrícola.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto as culturas de milho, soja e feijão, apresentadas de acordo com as condições climáticas locais. Essa abordagem permite que os produtores avaliem quais variedades se adaptam melhor à realidade de suas propriedades, otimizando a produtividade e a sustentabilidade das lavouras.

Além da exposição das culturas e das dicas apresentadas durante o evento, um dos grandes diferenciais do Dia de Campo é a presença de palestras técnicas ministradas por especialistas do setor, que abordaram diversos temas da área, como o avanço das tecnologias agrícolas, manejo do solo, controle de praga e doenças, além de estratégias para aumentar a eficiência produtiva.

Outro ponto de destaque no evento foi a apresentação de novas tecnologias agrícolas, com demonstrações práticas de maquinários e insumos que contribuem para a modernização do campo. A inovação constante no setor é um fator essencial para garantir maior produtividade e competitividade para os produtores locais.

Contudo, esses momentos de aprendizagem foram, e continuarão sendo, fundamentais para capacitar os produtores locais e prepara-los para garantir maior produtividade e para enfrentar os maiores desafios do mercado agropecuário, que estão presentes desde a preparação do solo para a plantação até a venda dos produtos depois de colhidos.

Nas redes sociais, a prefeitura expressou a importância do evento. “Com inovação e capacitação, estamos fortalecendo o agro e construindo uma Sengés melhor a cada dia”, destacou a prefeitura.

O Dia de Campo de Sengés se consolida, assim, como uma ferramenta valiosa para promover o desenvolvimento rural, fortalecendo a economia local e garantindo uma produção mais eficiente e sustentável. Com cada edição, o evento reafirma seu compromisso em levar conhecimento e oportunidades para os produtores, contribuindo para uma Sengés cada vez mais produtiva e inovadora.