Oficina sobre alfabetização em Jaguariaíva aborda fonoaudiologia e dificuldades de aprendizagem

A Secretaria Municipal de Educação de Jaguariaíva promoveu na quarta-feira (26) uma oficina destinada a professores, com foco na alfabetização. O evento, realizado na Casa da Cultura, teve como objetivo discutir a relação entre fonoaudiologia e o ensino da leitura e escrita, além de tratar da identificação de dificuldades de aprendizagem entre as crianças.

A abertura da oficina contou com a participação da secretária de Educação, Hercilia Teixeira de Mello, e da diretora de Educação, Jane Sales Vieira, que destacaram a importância do aprimoramento contínuo dos profissionais da educação para garantir um ensino mais eficaz e inclusivo. O encontro teve como base a necessidade de criar práticas pedagógicas que atendam às diversas necessidades dos alunos, principalmente aqueles com dificuldades de aprendizagem.

A fonoaudióloga do município, Femmigie De Groot, foi responsável pela apresentação das orientações técnicas para o fortalecimento do processo de alfabetização. Durante sua fala, Femmigie abordou a importância da integração entre os conhecimentos da fonoaudiologia e da pedagogia para promover um ensino de qualidade. Ela enfatizou a necessidade de identificar precocemente as dificuldades de aprendizagem nas crianças, oferecendo um suporte adequado desde os primeiros anos escolares.

A profissional detalhou tópicos essenciais para o ensino eficaz da leitura e escrita, como a compreensão das regras da escrita, a relação entre grafema (letra) e fonema (som), e o desenvolvimento da consciência fonológica. De Groot também abordou o papel fundamental da voz no processo de ensino, oferecendo dicas sobre cuidados vocais para professores e estratégias para garantir a saúde vocal durante as atividades em sala de aula.

A oficina buscou, ainda, promover a reflexão sobre as práticas pedagógicas adotadas nas escolas e como os educadores podem aprimorar seus métodos para atender melhor aos alunos. O evento reforçou a relevância de um olhar atento para as necessidades individuais dos estudantes, com ações que permitam o avanço no processo de alfabetização de maneira inclusiva e eficiente.

O encontro se mostrou um espaço de aprendizado e troca de experiências, com o objetivo de fortalecer o trabalho pedagógico nas escolas municipais de Jaguariaíva.