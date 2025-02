Veja como será o Carnaval nas cidades do Norte Pioneiro

Nos próximos dias, o Brasil entrará em uma das maiores festas e mais aguardadas pelos brasileiros, o Carnaval. O ritmo contagiante da folia está prestes a tomar conta de diversas regiões do País, inclusive na região do Norte Pioneiro do Paraná. Desde shows ao vivo até brincadeiras para divertir a criançada, a região contará com atividades que prometem agitar os moradores nos próximos dias.

Porém, embora a festança seja a mais esperada em todo o Brasil, na região do Norte Pioneiro do Paraná a maioria das cidades decidiram não realizar eventos públicos para os moradores, priorizando melhorias e investimentos para os municípios. É o caso da cidade de Tomazina que, anos atrás, era conhecida na região pelo seu famoso “Carnaval de Rua” que, durante anos, foi uma tradição do município.

Embora tenha tido uma relação história com a festa de Carnaval, cerca de cinco anos atrás essa tradição começou a ser desfeita, e o município decidiu não utilizar o dinheiro público para arcar com os altos gastos da festa e investir o valor em melhorias para a população. Assim como em Tomazina, cidades como São José da Boa Vista, Pinhalão, Santo Antônio da Platina e diversas outras cidades da região também optaram por investir em outros projetos municipais.

Por outro lado, a cidade de Siqueira Campos continua mantendo a tradição da festa de Carnaval. Anunciada como o “maior carnaval de todos os tempos” no município, a festa promete agitar os moradores e visitantes que buscam diversão. Na cidade, a Prainha da Alemoa será o palco de cinco dias de muita festa, esportes, lazer e muito mais para a diversão da população.

A programação começa já na próxima sexta-feira (28) ao som do cantor Roni e do DJ Willian Juliano que prometem agitar o início da festa. No dia primeiro de março, a programação segue com atividades de Beach Tennis e Vôlei de Praia a partir das 16h00. Durante a noite, Matheus Xavier e o DJ Willian Juliano garantem a vibe animada da festa. No segundo dia, os esportes continuam desde as 09h00, enquanto à noite, a animação ficará por conta do grupo Sambeat e do DJ Willian Juliano.

Seguindo a programação, no dia três de março é a vez a festa recreativa, que contará com gincanas e atividades, enquanto à noite, Roni e o DJ Willian Juliano garantem a diversão da população. No dia quatro, para encerrar as festividades carnavalescas, a Banda Show com Markinho e a banda garantem a agitação da galera.

Em Santana do Itararé, também não haverá a festança de Carnaval, mas a prefeitura programou a Primeira Feira Cultural e Gastronômica, que contará com shows ao vivo, exposições de artesanatos, gastronomias e muito mais para garantir a diversão dos moradores e visitantes.

A Feira começará na próxima sexta-feira (28), com apresentações de artistas locais. No sábado (01), haverá um show ao vivo de pagode com o grupo “Soul Balanço” e com os DJs Iron e Vidal, que prometem agitar o lugar. No domingo (02), haverá uma matinê para as crianças entre as 13h00 e 15h00, além do show ao vivo com Marcos Monteiro para encerrar as festividades.