Dois morrem e um fica ferido após carreta tombar em cima de carro na PR092

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (26) deixou duas pessoas mortas e outra ferida na rodovia PR092 após uma carreta tombar em cima de um carro. O acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa por Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma carreta DAF, um caminhão Mercedes Benz, uma carreta Volvo FH 500 e um automóvel VW Gol.

Conforme os dados colhidos no local, a carreta DAF seguia sentido a Santo Antônio da Platina quando, na altura do km 309, o motorista acabou se envolvendo em uma colisão lateral com o caminhão Mercedes Benz que transitava no sentido contrário. Em seguida, a carreta ainda atingiu um Volvo FH 500 que estava em um Pare e Siga vindo a tombar em cima do VW Gol que também estava no Pare e Siga.

Continua após a publicidade

Após a caçamba da carreta DAF tombar em cima do Gol, o automóvel que tem placas de Carlópolis ficou completamente destruído. Três pessoas estavam no veículo, sendo que os dois passageiros não resistiram e morreram no local. Já um jovem que dirigia o Gol conseguiu sair com vida do veículo. Ele teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital de Joaquim Távora para receber atendimento médico. Já os caminhoneiros não ficaram feridos.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito que foi interditado para o trabalho das equipes de socorro. O corpo das vítimas fatais foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.